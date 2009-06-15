Fueron varias las orientaciones y las cápsulas informativas, pero aun así son muchos los que todavía tienen dudas o no han hecho el cambio a la televisión digital

El pasado sábado en la madrugada la televisión en Puerto Rico amaneció con una nueva señal, luego que se efectuara el cambio de análoga a digital.

Ese mismo día fueron alrededor de 12 mil las llamadas que se recibieron en el centro de orientación telefónico que mantiene la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico. El Día Directo es la compañía a cargo de dicho servicio.

“El centro de llamadas comenzó el 20 de enero y hasta el presente se han contestado más de 230 mil llamadas, eso sin incluir las del viernes por la noche, que creo que excedieron de 12 mil y las del sábado que también fueron cuantiosas”, comunicó vía telefónica Roberto Miranda, ayudante especial del presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico.

Margarita Molina, coordinadora de operaciones de El Día Directo, destacó que se han recibido llamadas de diversos puntos de la Isla y que las preguntas más frecuentes son sobre la conexión de la caja convertidora.

“Básicamente son sobre cómo trabaja la caja, cómo la conectan, por qué no tienen señal...”, dijo Molina. Otras personas han llamado quejándose de que no pueden ver uno u otro canal o porque no saben cómo conectar el DVD y la televisión a la caja convertidora.

Roberto Miranda destacó que aunque no cuenta con una cifra sobre las personas que confrontaron problemas con el cambio de señal, dijo que el tener un centro de orientación desde enero ha ayudado “significativamente”.

“Puerto Rico fue el primero de todos los territorios de Estados Unidos en tener un call center y la diferencia fue significativa. Claro está, entendemos que hubo personas que a esta altura no pudieron prepararse y sabemos que personas no hicieron gestiones. Pero, independientemente de las familias que sean, lo importante es que si no están preparadas pueden contar con nuestros servicios hasta el 30 de junio”, señaló.

Molina, por su parte, comunicó que el centro de orientación cuenta con 22 empleados aproximadamente, quienes han sido adiestrados con la información necesaria para poder contestar y aclararle dudas al público.

“Si una persona no pudo prepararse y no está lista para el cambio, puede contar con nuestra ayuda”, manifestó Molina.