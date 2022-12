( Courtesy of 20th Century Studios )

Después de 13 años, “Avatar: The Way of Water”, la secuela de la película más taquillera del mundo, se estrena en las salas de cine de Puerto Rico. Además, el drama “Spoiler Alert”, protagonizado por Jim Parsons, estará disponible en Fine Arts. En series, Netflix apuesta a Noah Centineo en “The Recruit” mientras que el erizo azul, Sonic, estrena su nueva serie animada: “Sonic Prime”.

Mira la lista completa de estrenos:

Avatar: The Way of Water

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, “Avatar The Way of Water” comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que les siguen, los extremos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan.

PUBLICIDAD

Género: Acción / Aventura / Fantasía

Elenco: Sam Worthington / Zoe Saldaña / Kate Winslet

Estreno: Disponible ya en cines.

Spoiler Alert

Basada en las memorias más vendidas de Michael Ausiello “Spoiler Alert: The Hero Dies”, la película es una historia conmovedora, divertida y que afirma la vida de cómo la relación de Michael y Kit se transforma cuando uno de ellos se enferma.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Jim Parsons / Ben Aldridge / Sally Field

Estreno: Disponible ya en Fine Arts.

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery

El detective senior Terry Seattle ha vuelto y esta vez el caso es crítico. Junto con sus dos estrellas invitadas famosas, Jason Bateman y Maya Rudolph, está en una misión para averiguar... ¿quién mató a Papá Noel?

Género: Misterio / Aventura / Acción

Elenco: Will Arnett / Jason Bateman / Maya Rudolph

Estreno: Disponible este viernes en Netflix.

Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths

Un aclamado periodista convertido en documental se embarca en un viaje introspectivo onírico para reconciliarse con el pasado, el presente y su identidad mexicana.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Daniel Giménez Cacho / Griselda Siciliani / Ximena Lamadrid

Estreno: Disponible este viernes en Netflix.

The Banshees of Inisherin

Dos amigos de toda la vida se encuentran en un callejón sin salida cuando uno termina abruptamente su relación, con consecuencias alarmantes para ambos.

Género: Drama / Comedia

Elenco: Colin Farrell / Brendan Gleeson / Kerry Condon

Estreno: Disponible ya en HBO Max.

Black Adam

Casi 5,000 años después de haber sido otorgado con los poderes todopoderosos de los dioses egipcios, el Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para dar rienda suelta a su forma única de justicia en el mundo moderno.

PUBLICIDAD

Género: Acción / Aventura / Fantasía

Elenco: Dwayne Johnson / Aldis Hodge / Pierce Brosnan

Estreno: Disponible este viernes en HBO MAX.

Nanny

La niñera inmigrante Aisha, reuniendo una nueva vida en la ciudad de Nueva York mientras cuida a la hija de una familia del Upper East Side, se ve obligada a enfrentarse a una verdad oculta que amenaza con destrozar su precario sueño americano.

Género: Drama / Horror / Suspenso

Elenco: Anna Diop / Michelle Monaghan / Sinqua Walls

Estreno: Disponible este viernes en Amazon Prime Video.

The Recruit (Primera temporada)

Sigue a un abogado de la CIA que se enreda en una peligrosa política de poder internacional cuando un antiguo activo amenaza con exponer la naturaleza de su relación a largo plazo con la agencia.

Género: Acción / Aventura / Crimen

Elenco: Noah Centineo / Katharine King So / Alexandra Petrachuk

Estreno: Disponible este viernes en Netflix.

Sonic Prime (Primera temporada)

Sonic en una aventura donde el destino de un nuevo y extraño multiverso descansa en sus manos enguantadas.

Género: Animación / Aventura / Acción

Elenco: Deven Christian Mack / Ashleigh Ball / Brian Drummond

Estreno: Disponible este viernes en Netflix.

National Treasure: Edge of History (Primera temporada)

Jess Valenzuela, una soñadora de 20 años, emprende una exploración para descubrir el misterio de su historia familiar y, con la ayuda de sus amigos, busca recuperar el tesoro histórico perdido.

Género: Misterio / Aventura / Acción

Elenco: Lisette Olivera / Justin Bartha / Catherine Zeta-Jones

Estreno: Primer episodio ya disponible en Disney+.