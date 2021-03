Para todos aquellos que quieran disfrutar nuevamente de la magia del cine, estrenando hoy en Fine Arts, se encuentra la cinta de drama nominada a cuatro Globos de Oro este año. “The Father”, protagonizada por Anthony Hopkins (The Two Popes) y Olivia Colman (The Crown), sigue a un hombre de ochenta años y a su hija enfrentando una nueva realidad en sus vidas la cual es emocionalmente retante para ambos.

Por otra parte, entre los estrenos más destacados en las plataformas de “streaming” se encuentra la cinta de AppleTV+, “Cherry”, la comedia familiar de Netflix, “Yes Day”, la serie original de HBO Max, “Generation”, y el documental de Disney+, “Own the Room”.

The Father

Nominada a Mejor Película en los Globos de Oro este año, la cinta de drama sigue la vida de un hombre de ochenta años llamado Anthony en su lucha contra el envejecimiento y la realidad. Su hija, Anne, intenta ayudarlo en esta nueva etapa de su vida mientras lucha por aceptar la pérdida de su padre a pesar de aún estar vivo.

Género: Drama

Elenco: Olivia Colman, Anthony Hopkins y Mark Gatiss

Estreno: Hoy en Fine Arts

Cherry

La cinta de crimen sigue la vida de Cherry, interpretado por Tom Holland, un joven médico militar con estrés postraumático que se convierte en un ladrón de bancos luego de caer en una adicción de drogas que lo endeudó.

Género: Crimen/Drama

Elenco: Tom Holland, Ciara Bravo y Jack Reynor

Estreno: Mañana en AppleTV+

Yes Day

Basada en el libro infantil del mismo nombre, la cinta de comedia familiar sigue a los padres Allison y Carlos luego de ambos llegar a un acuerdo con sus hijos de darle un día completo en el que no le pueden decir que no a todo lo que ellos le pidan.

Género: Comedia/Familiar

Elenco: Jennifer Garner, Edgar Ramírez y Jenna Ortega

Estreno: Mañana en Netflix

Generation

La nueva serie original de la plataforma de “streaming” HBO Max, que contará con ocho episodios, sigue a un grupo de estudiantes de secundaria explorando su sexualidad en el mundo moderno.

Género: Comedia/Drama

Elenco: Haley Sanchez, Lukita Maxwell y Chloe East

Estreno: Hoy en HBO Max

Own the Room

El documental que se estrenará en Disney+ mañana, sigue la vida de cinco jóvenes estudiantes en su viaje para ganar uno de los concursos más prestigiosos para estudiantes emprendedores. Dentro del grupo, se encuentra la puertorriqueña Alondra Toledo.

Género: Documental

Elenco: Cristina Costantini y Darren Foster

Estreno: Mañana en Disney+