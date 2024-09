Chad McQueen, hijo del legendario Steve McQueen, murió a los 63 años. El actor, que se hizo famoso al interpretar el personaje de Dutch en la saga de películas “Karate Kid”, se encontraba en su casa de Palm Springs, California, al momento de su deceso.

Si bien no trascendieron los motivos que desencadenaron su muerte, sí se sabe que su partida se produjo este miércoles. Jeanie, la esposa del actor, y sus hijos Chase, Steven y Madison dieron a conocer la noticia a través de un comunicado que fue publicado por Variety: “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Chad McQueen. Su notable tarea como padre amoroso para nosotros, junto con su compromiso inquebrantable con nuestra madre, verdaderamente ejemplificaron una vida llena de amor y dedicación”, se lee en la declaración.

“Su pasión por las carreras no solo destacó su talento excepcional, sino que también sirvió como una forma de honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores inculcados en él”, agrega el escrito.

Y continúa: “Él nos transmitió su pasión, conocimiento y dedicación, y continuaremos no solo su legado, sino también el de nuestro abuelo. Como familia, debemos atravesar este momento difícil y pedimos amablemente privacidad mientras recordamos y celebramos su extraordinaria vida”.

Chase, a su vez, le dedicó horas después un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Junto a un carrete con varias imágenes de su padre, expresó: “Fuiste un verdadero líder, el hombre más duro que he conocido”.

“Fuiste amado por muchos y tenías una forma única de tocar la vida de todos los que conociste. Me impulsaste más fuerte de lo que ningún otro jamás podría, y por eso te estaré eternamente agradecido. Protegiste a nuestra familia con todo lo que tenías, y prometo continuar con ese legado. Saber que ahora te has reunido con tu padre y hermana, me trae algo de consuelo. Hasta que volvamos a correr juntos. Te amo”, añadió.

Más allá de ser hijo de una de las leyendas de Hollywood

McQueen se ganó un lugar propio en la industria del entretenimiento gracias a su papel en "Karate Kid" (1984) y su secuela, "Karate Kid II" (1986). En el medio, en la mítica "V, Invasión Extraterrestre", interpretó a Dean, el hermano de una adolescente secuestrada por los visitantes y termina uniéndose a la resistencia.

Pero más allá de que ese fue solo el punto de partida de una extensa carrera, su interpretación y su “look”, con el cabello de un rubio platinado, lo convirtió en uno de los actores más reconocibles de la saga. El temperamento de su personaje, también ayudó a que pudiera destacarse: Dutch exhibió una actitud despiadada y alentó a Johnny Lawrence (William “Billy” Zabka) a golpear brutalmente a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) durante la noche del baile de Halloween en el primero de los filmes.

Durante la segunda temporada de la serie de Netflix, Cobra Kai, se revela que Dutch ha estado cumpliendo condena en prisión. Aunque se especuló con que en algún momento podría aparecer en el programa, su intervención nunca se produjo.

Además de su pasión por la actuación, Chad compartía otro gran amor con su padre: la velocidad. McQueen tuvo una exitosa carrera en las carreras de autos. Compitió profesionalmente en eventos como las 24 Horas de Le Mans y las 12 Horas de Sebring y fundó McQueen Racing, una compañía que desarrolla automóviles y motos de alto rendimiento.

Sin embargo, esa gran pasión no solo le brindó satisfacciones, sino que le jugó una mala pasada. En 2006, McQueen sufrió un accidente casi fatal mientras practicaba para el evento Rolex 24 del Daytona International Speedway. Aunque finalmente se recuperó, el accidente terminó con su carrera profesional como piloto.