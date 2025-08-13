Danielle Spencer, quien interpretó a la hermana pequeña chismosa y ocurrente Dee Thomas en la serie de comedia de los años 70 “What’s Happening!!”, falleció a los 60 años.

Spencer, quien más tarde en su vida se convirtió en veterinaria, murió el lunes en un hospital de Richmond, Virginia, después de una batalla de años contra el cáncer, dijo la portavoz de la familia, Sandra Jones.

Como Dee, Spencer era la hermana menor más inteligente y seria, que ofrecía un flujo constante de burlas inexpresivas hacia su hermano mayor Roger “Raj” Thomas y sus amigos Dwayne Nelson y Freddie “Rerun” Stubbs.

“Oh, voy a decirle a mamá”, se convertiría en el lema de Dee.

El programa, ambientado en el barrio angelino de Watts y uno de los primeros de la televisión en centrarse en las vidas de los adolescentes negros, se basó en la película “Cooley High” y se emitió en ABC de 1976 a 1979. Tuvo un largo legado gracias a sus personajes memorables, entre ellos el friki Raj, el Dwayne de los lemas, el fenómeno del baile con boina roja Rerun y Dee con sus ojos en blanco y su mirada gélida.

Al principio de la producción de la primera temporada del programa, Spencer, que entonces tenía 12 años, sufrió un grave accidente automovilístico en la Pacific Coast Highway de Malibú, California, que la dejó en coma durante tres semanas y causó la muerte de su padrastro, Tim Pelt. Sufriría problemas de columna y neurológicos que requerirían múltiples cirugías en los años posteriores.

Nacida en Trenton, Nueva Jersey, y criada en Nueva York, Spencer comenzó a actuar cuando tenía unos 9 años. “¡Qué está pasando!” sería su primer papel acreditado.

“Imaginen ser rescatada del anonimato para protagonizar un programa de televisión”, declaró a la revista Jet en 2014. “Nunca había visto a una joven negra bajo ese foco de atención, así que no tenía ninguna referencia en los medios sobre cómo aprovechar esta oportunidad. Era del Bronx”.

Haywood Nelson, quien interpretó a Dwayne en la serie, rindió homenaje el martes al “Dr. Dee, nuestro brillante, cariñoso, positivo y pragmático guerrero”.

“Hemos perdido a una hija, hermana, familiar, miembro del elenco de ‘What’s Happening’, veterinaria defensora de los derechos de los animales y sanadora, y heroína del cáncer. Nuestra heroína”, dijo Nelson en Instagram. “A Danielle la queremos mucho”.

Spencer también apareció en una nueva versión de mediados de la década de 1980 del programa, “What’s Happening Now!!”, que duró tres temporadas.

En 2018, fue operada de urgencia por un hematoma sangrante derivado de aquel accidente automovilístico de 1977. Inmediatamente después, un portavoz de la familia declaró que apenas podía hablar y que tenía que usar muletas para caminar. Había sufrido síntomas desde al menos 2004, cuando tuvo que usar silla de ruedas y reaprender a caminar. En 2014, le diagnosticaron cáncer de mama y se sometió a una mastectomía doble.

Se convirtió en veterinaria y defensora de los animales. Estudió en la Universidad de California, Davis, y en la UCLA, y obtuvo un doctorado en medicina veterinaria por la Universidad de Tuskegee en 1993.

Spencer continuó incursionando en la actuación en sus últimos años, incluida una aparición como veterinaria en la película de Jack Nicholson de 1997, “Mejor... imposible”.

Le sobreviven su hermano, el músico Jeremy Pelt, y su madre, Cheryl Pelt.