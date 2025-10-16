Los Ángeles. La actriz de cine y teatro estadounidense Penelope Milford falleció el martes en Saugerties, Nueva York, a los 77 años.

De acuerdo con medios nacionales, la muerte de la actriz nominada al Óscar por ‘Coming Home’, de Hal Ashby, fue anunciada por su hermano, pero no se detallaron las causas del deceso.

Milford comenzó su carrera profesional en el teatro en 1971, cuando coprotagonizó junto a Richard Gere ‘Long Time Coming and a Long Time Gone’, una producción pequeña basada en la vida de Richard Farina.

Un año más tarde Milford debutó en Broadway con la obra ganadora al premio Tony ‘Lenny’, de Julian Barry.

De forma paralela la actriz construyó su carrera en el cine, en filmes como ‘Maidstone’, ‘Man on a Swing’ o la película biográfica de Ken Russell ‘Valentino’, pero fue hasta 1978 que formó parte de ‘Coming Home’ que comenzó consagró su trayectoria.

Milford recibió una nominación a mejor actriz de reparto por su papel como Vi Munson en la cinta protagonizada por Jane Fonda, Jon Voight y Bruce Dern.

La película de Ashby obtuvo tres premios de los nueve a los que aspiraba.

Milford también forjó una carrera en televisión al formar parte de películas para tv como ‘The Oldest Living Graduate’ o ‘Seizure: The Story of Kathy Morris’.

De acuerdo con Variety, Milford impartió clases de interpretación cinematográfica en Chicago y Minneapolis durante la década de 1990. En 2003 se trasladó a Saugerties, un pueblo del valle del Hudson, donde se convirtió en conservacionista.