La noticia cayó como un baldazo de agua fría para los seguidores de la serie 1899 que se quedaron sin saber cómo continuará la entreverada historia que crearon Baran bo Odar y Jantki Friese, los mismos responsables de la exitosa Dark.

Es que Netflix anunció que esta producción de ciencia ficción sobre los tripulantes y pasajeros del barco Kerberos no tendrá más capítulos. Eso que los creadores dijeron que tenían planeada la segunda y tercera temporada de esta historia que protagonizaron Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann y Miguel Bernardeau.

Fue Baran bo Odar quien se expresó en las redes sociales para dar la noticia.

“Con gran pesar tenemos que decirles que 1899 no será renovada. Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada como hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no salen como uno las planea. Así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans ahí fuera. Pero queremos agradecerles de todo corazón que hayan formado parte de esta maravillosa aventura. Los queremos. No lo olviden nunca”.

Se trató de una noticia inesperada debido a los números de audiencia que consiguió 1899. Sumó 257,16 millones de horas reproducidas durante sus primeras cinco semanas en la plataforma, lo que la convierte en la serie más vista y cancelada de Netflix. También fue tendencia en las redes sociales durante sus primeros días gracias a las especulaciones de los espectadores sobre el misterio de la serie.

Si bien no trascendió el motivo por el cual el servicio de streamig decidió terminar abruptamente esta ficción, puede deberse a un tema de presupuesto (no parece ser una serie barata) y también al gran éxito que logró “We, cuyo lanzamiento eclipsó a esta serie de ciencia ficción.