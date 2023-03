Michael B. Jordan entiende que la tercera es la vencida.

El actor de las dos películas Creed (que siguen la herencia de la saga de Rocky), sabía que tenía algo más que contar y por eso no solo regresó al cuadrilátero con una nueva cinta de boxeo (esta vez sin Silvester Stallone), sino que asumió el reto de dirigir Creed III.

El hijo de “Apollo Creed”, el rival y luego mejor amigo de “Rocky Balboa” (Stallone), que murió a manos del aterrador “Drago” en la cuarta entrega de Rocky, ha aprendido a golpes a ser una mejor persona y deportista, un poco tomando los consejos que le dejó su amigo y mentor Balboa. Adonis ya es campeón y experimenta una vida entre el gimnasio y el confort de su estatus que le provee su carrera, pero su existencia se complica cuando reaparece un amigo de infancia que no solo activará sentimientos de empatía, sino que revelará profundos conflictos emocionales y heridas sin sanar que afectarán al heredero de Rocky.

Así se puede resumir la trama de Creed III, una cinta que sigue la fórmula de la historia que una vez escribió y protagonizó Silvester Stallone y que fue exprimida en seis películas y las siguientes dos de Creed; hasta que Stallone decidió tirar la toalla, pero antes le dio la bendición a Jordan para que desarrollara un nuevo rumbo y otra franquicia llena de dramas, puños, caídas y triunfos dolorosos.

“Quería que los personajes de mi película afrontaran sus desacuerdos al tiempo que hacían una declaración sobre la humanidad y sus matices, con empatía. Creed III muestra los diferentes caminos de dos hombres que tomaron decisiones diferentes, vivieron vidas diferentes y se encontraron en el mismo ring. También quería abordar los problemas de la masculinidad tóxica y lo que ocurre cuando no te enfrentas a tu pasado, cuando no hablas de tus traumas y tu dolor, y no los superas”, dijo Michael B. Jordan acerca de la producción, que estrena hoy en las salas de cine.

En la adolescencia, “Adonis Creed” recibió clases de boxeo de “Damian ‘Dame’ Anderson”, un amigo mayor que él. Ambos vivían en un centro para menores, pero una situación extrema llevó a “Dame” a terminar en la cárcel. Al salir en libertad, acude a “Adonis” en busca de una oportunidad.

Keenan Coogler y Zach Baylin escribieron el guion a partir de una idea base: crear un desafío más complejo para su campeón, algo que aprendieron del tejido argumental de las películas de Rocky, en las que “Balboa” luchaba con adversarios más grandes, mientras que fuera del ring tenía que encarar conflictos emocionales tan demoledores como los golpes que le daban.

“Zach y yo construimos un antagonista que pudiera explotar aspectos de Adonis que le hacen único”, explicó Coogler, haciendo referencia a esa mole de músculos en la que se convirtió Jonathan Majors, quien asumió el papel del retador.

“Decidimos contar una historia sobre la responsabilidad, la culpa y el remordimiento del superviviente. Con ‘Dame’ creamos un personaje que desafiara todo lo que Adonis había construido y creía haberse ganado”, recalcó el escritor.

Creed III trata el tema del perdón y quiere ser más profunda en lo que cuenta, pero Michael B. Jordan parece no caer en la trampa de llevar a una esquina más compleja su nuevo producto cinematográfico. Uno de los aspectos que ha alabado la crítica (y que hará las delicias de quienes van al cine a lanzar sus propios puños al aire) son sus secuencias de combate, más intensas e impactantes que las que le dejó Stallone como punto de partida.

“Esta película no trata solo de un hombre luchando contra otro por un título mundial. Se trata de desafiarte a ti mismo y que todo lo que has hecho realmente importa”, dice Michel B. Jordan que, detrás de camáras, gana por nocaut.

Por: Andrés Hoyos Vargas