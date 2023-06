La película Carol, de 2015, es conocida por abordar de forma sensible y respetuosa un romance lésbico que luchó contra los cánones en la década de 1950. La cinta incluso obtuvo la Palma Queer en el marco del Festival de Cannes y seis nominaciones al Oscar.

Sin embargo, la relación que mantiene el personaje de Cate Blanchett con el de Rooney Mara, la de una mujer mayor y dominante que persigue a una más joven, tiene un trasfondo que podría no ser el mejor: perpetua el estereotipo de la mujer lesbiana mayor que, con la astucia que dan los años, se aprovecha de una más joven para “convertirla”.

“Hay que reconocer que el morbo también va alimentando la falta de representación digna, porque no nada más merecemos aparecer en un segundo con un beso o de manera estereotipada”, opina Francisco Torres, director de la Fuera del Closet, asociación en defensa de los derechos de la comunidad.

Aun con el aumento constante en la representación de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero, “queer” y más (LGBTQ+) en las producciones de las plataformas de streaming, con un total de 356 personajes identificados entre el 1 junio de 2022 y el 31 de mayo pasado, un análisis cualitativo muestra que todavía hay aspectos a mejorar.

De acuerdo con el reporte anual de Glaad Media Institute, el aumento en la presencia de personajes de la comunidad es esperanzador y en ascenso, pero formar parte en el juego del entretenimiento requiere también de mejores cartas, unas que se alejen de los estereotipos que dañan a quienes buscan perpetuarlos, lo que incluye a personas LGBT+.

Un daño ya conocido

Los estereotipos siempre han afectado a la comunidad. Los jóvenes que se identifican en el gran abanico LGBT+ regularmente se han visto expuestos a mensajes sobre cómo deberían comportarse, como señala LGBT+ Primary Hub, asociación británica que orienta a profesores de primaria de ese país para ser inclusivos.

“Los estereotipos de género pueden causar confusión e incomodidad. Esto conduce a una falta de autoestima, respeto por uno mismo y transfobia internalizada. Las investigaciones han demostrado que esto suele tener impacto en la salud mental”.

Además de los convencionales, existen los esterotipos propios de la comunidad, que determinan estándares sobre el “deber ser” según la identidad de género. Uno de los más comunes es el llamado “Gay promiscuo”, según reporta Writers Help Writers, un sitio especializado en análisis de contenido ficcionado en el mundo.

“Este estereotipo tiene algo de verdad (no hay vergüenza reconocerlo), sin embargo, es importante mostrar que ser gay no significa que no puedas encontrar el amor y la conexión”, apunta.

En la serie Sex Education de Netflix, el personaje de Eric, interpretado por Ncuti Gatwa, es un personaje gay complejo y desarrollado, Sin embargo, cuando se le niega el amor, toma el camino de las relaciones esporádicas, algo que podría no ser necesariamente la solución.

Por fortuna, hay buenos ejemplos de representatividad. Uno de las más sonados fue el proceso de confirmación de género del actor trans Elliot Page, ocurrida durante la temporada de Umbrella Academy, de ahí la importancia de que los creadores de historias se responsabilicen, considera Arturo Castelán, director del Festival Mix: Cine y diversidad sexual.

“Beltort Brecht decía más que un espejo de la realidad, las historias son un martillo, con el que debemos cambiar a la sociedad”, destaca.