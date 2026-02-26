Polémica segunda gala de nominación en “La casa de los famosos 6″
¡Hay 11 nominados!
PUBLICIDAD
La segunda gala de nominación de la sexta temporada de La casa de los famosos dio un giro inesperado luego de que “La Jefa” tomara una contundente decisión tras las votaciones de los habitantes sobre quién debía abandonar la competencia.
Un total de 10 participantes fueron sancionados por complot, al comentar entre ellos las puntuaciones que otorgarían durante la gala de nominación.
La jefa sanciona por complot #LCDLF6 pic.twitter.com/wCz7zlwJTh— India India 🇵🇷 (@IIndiaIndia11) February 26, 2026
De esta forma, junto al creador de contenido mexicano Kunno —nominado previamente por la líder de la semana, Celinee Santos—, estos son los otros concursantes que quedaron en riesgo de eliminación:
-Lupita
-Curvy
-Kenzo
-Laura G
-Laura Zapata
-Oriana
-Kenny
-Stefano
-Sergio
-Fabio
11 NOMINADOS 😱 #LCDLF6 pic.twitter.com/hnD000xc8j— La Comadrita (@lacomadritaof_) February 26, 2026
Así habían votado los habitantes antes de revelarse el complot:
Kunno: 3 puntos a Lupita, 2 puntos a Julia y 1 punto a Horacio
Lupita: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Stefano y 1 punto a Laura G
Curvy: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Laura G
Kenzo: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Lupita
Julia: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Kenzo y 1 punto a Laura G
Laura G: 3 puntos a Horacio, 2 puntos a Lupita y 1 punto a Julia
Caeli: 3 puntos a Kenny, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Stefano
Laura Zapata: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Stefano y 1 punto a Laura G
Oriana: 3 puntos a Lupita, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Julia
Yoridán: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Kenzo y 1 punto a Julia
Vanessa: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Kenzo
Kenny: 3 puntos a Lupita, 2 puntos a horacio y 1 punto a Julia
Stefano: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Lupita y 1 punto a Horacio
Horacio: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Laura G y 1 punto a Yoridán
Yailyne: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Laura G y 1 punto a Yoridán
Sergio: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Laura G y 1 punto a Fabio
Josh: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Laura G y 1 punto a Vanessa
Fabio: 3 puntos a Lupita, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Julia
Celinee: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Stefano
El Divo: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Kenzo y 1 punto a Yoridán
Para salvar a alguno de los nominados, los televidentes deberán votar -por quien quiere que se quede en el reality- visitando lacasadelosfamosos.com. La gala de eliminación se transmitirá el lunes.
El ganador o ganadora de La casa de los famosos recibirá un premio de 200,000 dólares.