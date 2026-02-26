La segunda gala de nominación de la sexta temporada de La casa de los famosos dio un giro inesperado luego de que “La Jefa” tomara una contundente decisión tras las votaciones de los habitantes sobre quién debía abandonar la competencia.

Un total de 10 participantes fueron sancionados por complot, al comentar entre ellos las puntuaciones que otorgarían durante la gala de nominación.

De esta forma, junto al creador de contenido mexicano Kunno —nominado previamente por la líder de la semana, Celinee Santos—, estos son los otros concursantes que quedaron en riesgo de eliminación:

-Lupita

-Curvy

-Kenzo

-Laura G

-Laura Zapata

-Oriana

-Kenny

-Stefano

-Sergio

-Fabio

Así habían votado los habitantes antes de revelarse el complot:

Kunno: 3 puntos a Lupita, 2 puntos a Julia y 1 punto a Horacio

Lupita: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Stefano y 1 punto a Laura G

Curvy: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Laura G

Kenzo: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Lupita

Julia: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Kenzo y 1 punto a Laura G

Laura G: 3 puntos a Horacio, 2 puntos a Lupita y 1 punto a Julia

Caeli: 3 puntos a Kenny, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Stefano

Laura Zapata: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Stefano y 1 punto a Laura G

Oriana: 3 puntos a Lupita, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Julia

Yoridán: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Kenzo y 1 punto a Julia

Vanessa: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Kenzo

Kenny: 3 puntos a Lupita, 2 puntos a horacio y 1 punto a Julia

Stefano: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Lupita y 1 punto a Horacio

Horacio: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Laura G y 1 punto a Yoridán

Yailyne: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Laura G y 1 punto a Yoridán

Sergio: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Laura G y 1 punto a Fabio

Josh: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Laura G y 1 punto a Vanessa

Fabio: 3 puntos a Lupita, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Julia

Celinee: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Stefano

El Divo: 3 puntos a Stefano, 2 puntos a Kenzo y 1 punto a Yoridán

Para salvar a alguno de los nominados, los televidentes deberán votar -por quien quiere que se quede en el reality- visitando lacasadelosfamosos.com. La gala de eliminación se transmitirá el lunes.

El ganador o ganadora de La casa de los famosos recibirá un premio de 200,000 dólares.