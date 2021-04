“Ahora es que es”, que transmite TeleOnce de lunes a viernes a las 4:00 pm, suma a un nuevo integrante: el actor Julián Gilormini Lucret.

Julián es natural de Guayanilla y con sus 22 años de edad se ha desempeñado como actor, productor de teatro e imitador. En sus redes sociales, alcanza ya los 200 mil seguidores y se ha destacado, precisamente, por sus imitaciones de grandes personalidades de la canción y la televisión.

“La familia sigue creciendo. Es un gusto para nosotros en ‘Ahora es que es’ contar con el talento y las ocurrencias de este joven que le inyecta otra característica al programa. Venimos con nuevos segmentos para sumarle más entretenimiento al público local”, sostuvo Maxi Paglia productor del espacio.

Para el también egresado de la Universidad del Sagrado Corazón, esta oportunidad en la televisión le permite una mayor exposición para poder mostrar su talento. “Las redes sociales me han ayudado, es una plataforma importante pero estar en la televisión me permite esa conexión con el público que me inyecta más adrenalina y dar todos los días lo mejor de mí”, asegura.