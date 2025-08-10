¡Sorpresa! Rafael y Miguel Ángel no serán eliminados esta noche de la séptima temporada de “Objetivo Fama” de Telemundo Puerto Rico.

Las presentadoras Gil López y Jimena Gallego le dieron la buena noticia al comienzo de la segunda gala en el Bellas Artes de Caguas, lo que provocó que ambos concursantes gritaron de la emoción, y recibieron un fuerte y extendido abrazo de todos los compañeros.

Pendientes a Primera Hora para una ampliación de la gala.