Los Ángeles. Richard Chamberlain, el apuesto héroe de la serie de televisión de los años 60 “Dr. Kildare”, quien encontró una segunda carrera como el galardonado “rey de las miniseries”, falleció. Tenía 90 años.

Chamberlain murió el sábado por la noche en Waimanalo, Hawai, debido a complicaciones tras un derrame cerebral, según su publicista, Harlan Boll.

Martin Rabbett, su pareja de toda la vida, afirmó en un comunicado: “Nuestro amado Richard está ahora con los ángeles. Es libre y vuela hacia aquellos seres queridos que nos precedieron. Qué bendecidos fuimos al haber conocido a un alma tan increíble y amorosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas, elevándolo hacia su próxima gran aventura”.

PUBLICIDAD

Alto, con un aspecto clásico y un estilo romántico, Chamberlain se convirtió en un favorito instantáneo entre las adolescentes como el compasivo médico de la serie de televisión que se emitió de 1961 a 1966. La revista Photoplay lo nombró la estrella masculina más popular durante tres años consecutivos, de 1963 a 1965.

No fue hasta 2003 que reconoció públicamente lo que los conocedores de Hollywood sabían desde hace mucho tiempo, que era gay. Hizo la revelación en su autobiografía, “Shattered Love”.

El actor se hizo conocido como el “rey de las miniseries de televisión” en 1978 cuando consiguió el papel protagónico en “Centennial”, una producción épica de 24 horas basada en la extensa novela de James Michener. Siguió en 1980 con “Shogun”, otra costosa miniserie épica basada en la obra de época de James Clavell sobre un visitante estadounidense en Japón.

Logró su mayor éxito en miniseries en 1983 con otro drama de larga duración, “The Thorn Birds”, basado en el best-seller de Colleen McCullough. Interpretó al Padre Ralph de Bricassart, un sacerdote católico romano en Australia que se enamora de la hermosa Meggie Cleary (Rachel Ward). La producción de ABC, que incluyó a Barbara Stanwyck, atrajo a 100 millones de espectadores, según se informa.

Chamberlain ganó Globos de Oro por su trabajo en “Shogun” y “The Thorn Birds”. Años antes, recibió uno por “Dr. Kildare”.

Cuando el público comenzó a perder interés en las miniseries, Chamberlain se volcó al teatro, donde mostró una excelente voz para el canto. Apareció como Henry Higgins en una reposición de Broadway de 1994 de “My Fair Lady” y como el Capitán von Trapp en una reposición de 1999 de “The Sound of Music”.

PUBLICIDAD

Repitió su papel de de Bricassart en la película para televisión de 1996 “The Thorn Birds: The Missing Years”.

También apareció en numerosas películas, incluyendo “The Music Lovers” (como Tchaikovsky), “The Madwoman of Chaillot”, “The Towering Inferno” y “The Three Musketeers” y sus secuelas.

La serie “Kildare” se basó en una serie de exitosas películas de los años 30 y 40 que habían protagonizado a Lew Ayres en el papel principal.

La apariencia atractiva de Chamberlain lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Otro programa médico que debutó en la misma temporada, “Ben Casey”, también fue un éxito y convirtió a su protagonista, el oscuro y apuesto Vince Edwards, en una estrella también.

La “camisa Ben Casey” se convirtió en un artículo de moda, las canciones temáticas de ambos programas llegaron al Top 40 de la música pop (la canción de Kildare interpretada por el propio Chamberlain) e incluso hubo una canción pop llamada “Dr. Kildare! Dr. Casey! You Are Wanted for Consultation.”

Pero en su libro, Chamberlain relató cómo se vio obligado a ocultar su sexualidad. Acompañaba a actrices glamorosas a estrenos de películas y otros eventos públicos a petición de los ejecutivos de los estudios y esquivaba las preguntas de los reporteros sobre por qué nunca se había casado con una respuesta estándar: “Casarse sería genial, pero estoy terriblemente ocupado ahora”.

“Cuando crecí, ser gay, ser afeminado o algo así estaba prohibido”, declaró en una entrevista con NBC. “Me odiaba a mí mismo y temía intensamente esta parte de mí y tenía que ocultarla”.

PUBLICIDAD

El libro también describía una infancia problemática y un padre alcohólico, y Chamberlain indicó que escribirlo finalmente levantó una pesada carga emocional. También expresó alivio de que ya no estaba ocultando su sexualidad.

“Jugué un juego del gato y el ratón con la prensa. Juego terminado”, señaló Chamberlain, quien durante años estuvo involucrado con el también actor Martin Rabbett.

Nacido como George Richard Chamberlain en Beverly Hills el 31 de marzo de 1934, el actor originalmente estudió en el Pomona College para ser pintor. Pero después de regresar del Ejército, donde había servido en la Guerra de Corea, Chamberlain decidió probar la actuación.

Estudió voz y drama, y después de aparecer en papeles de invitado en un puñado de programas de televisión y en la película de 1960 “The Secret of the Purple Reef”, ganó el papel de Dr. Kildare.

Cuando “Dr. Kildare” fue cancelado, inicialmente le resultó difícil deshacerse de la imagen del joven médico apuesto.

Se mudó a Inglaterra por un tiempo para encontrar trabajo y perfeccionar sus habilidades de actuación. Mientras estuvo allí, apareció en tres películas del director Richard Lester, “Petulia” (1968), “The Three Musketeers” (1973) y “The Four Musketeers” (1974). Se reunió con Lester en 1989 para “The Return of the Musketeers”, interpretando una vez más a Aramis.

En 1969, Chamberlain interpretó el papel principal en “Hamlet” en la Birmingham Repertory Company de Inglaterra y lo repitió en una adaptación para televisión que apareció en NBC en Estados Unidos. También apareció como Octavius en una versión cinematográfica de “Julius Caesar”, que coprotagonizó Charlton Heston y Jason Robards.

Continuó actuando bien entrado el siglo XXI, apareciendo en programas de televisión como “Will & Grace”, “The Drew Carey Show” y “Touched by an Angel.”

Bob Thomas, corresponsal de Associated Press que falleció en 2014, fue el principal autor de este obituario.