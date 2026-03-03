Tras 14 días de convivencia, la empresaria y primera mexicana en ganar Miss Universe, Lupita Jones, se convirtió este lunes en la segunda habitante eliminada de la sexta temporada de La casa de los famosos.

Oriana salvada por 2ª semana consecutiva 🥳



Gracias a todos por votar 🫶🏻#LCDLF6 #OrianaLCDLF6 #Orianistas pic.twitter.com/jOLR2yAqB5 — EL CHICO DE LOS REALITIES 🇨🇺 (@ChicoDeReality) March 3, 2026

Los otros nueve participantes que estaban en riesgo de abandonar la competencia —Stefano, Curvy, Kunno, Laura G, Fabio, Kenny, Kenzo, Sergio Mayer y Oriana— lograron permanecer en el reality show de Telemundo gracias al voto del público.

Con la salida de la Miss Universe 1991, ahora quedan 20 concursantes en La Casa.

Estos son:

-Laura Zapata

-Josh Martínez

-Laura González

-Fabio Agostini

-Stefano Piccioni

-Julia Argüelles

-Celinee Santos

-Kenny Rodríguez

-Kunno

-Caeli

-Yoridan Martínez

-Vanessa Arias

-Jailyne Ojeda

-Kenzo Nudo

-Curvy Zelma

-Eduardo Antonio “El Divo”

-Horacio Pancheri

-Oriana Marzoli

-Sergio Mayer

-Luis Coronel

El ganador o ganadora de La casa de los famosos recibirá un premio de 200,000 dólares.