La empresaria y modelo puertorriqueña Maripily Rivera podría decir adiós esta noche a su estadía en el reality show La casa de los famosos, claró está, si no logra acumular los votos suficientes por parte del público.

“El huracán boricua”, como se le conoce en la competencia, está nominada para abandonar el reality show junto a Fernando Lozada, Pedro Figueira “La Divaza” y Thalí García. De esos cuatro, el que menos votos sume, queda eliminado.

Las últimas horas no han sido fáciles para la boricua, ya que además de la tensión de quedar nominada y esperar el resultado final, ayer en la “Noche de posicionamiento”, tuvo fuertes encontronazos con varios de los concursantes. Uno de los cara a cara más intensos fue con la modelo y empresaria Aleska Génesis y con el actor mexicano Alfredo Adame.

“Eres muy falsa y lo sabe el público. Eso lo veremos en las votaciones. No me voy a ir, voy a estar mucho rato aquí, pa’ que me soportes”, le dijo Maripily a la expareja del reguetonero Nicky Jam.

Mientras, a la celebridad mexicana, quien la acusó de tener un comportamiento arrogante y soberbio, esta le contestó: “Eres un alacrán, siempre hablas mal de las mujeres. De ti, espero lo peor, esperaba esta posición y no me interesa nada de lo que hables, no me va a quitar mi seguridad”.

Todavía los televidentes pueden salvar a Maripily, o cualquier otro de los nominados, a través de lacasadelosfamosos.com.

La casa de los famosos 4 se transmite hoy lunes a las 8:00 p.m. por Telemundo Puerto Rico.