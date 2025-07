El Senado de Puerto Rico reconoció la trayectoria artística del actor y director de cine, Jorge Antares, en medio de una emotiva actividad en el Capitolio, el pasado jueves 10 de julio.

La senadora Wanda “Wandy” Soto Tolentino, entregó la moción de felicitación al veterano artista, donde resaltó su aportación cultural, a través de las artes.

“Este reconocimiento me llena de orgullo y gratitud particularmente significativo, porque valida con sensibilidad y respeto los sacrificios y esfuerzos que hemos hecho para fortalecer la industria cinematográfica local y mantenernos vigentes a lo largo del tiempo. Sentí que ese aplauso venía no solo de los presentes al evento oficial, sino de mi comunidad más cercana… de mi pueblo. Y eso tiene un valor inmenso. También he sentido el respaldo de colegas cineastas y del público a lo largo de toda la isla, lo cual me reafirma que vamos por buen camino”, manifestó con gran entusiasmo Antares.

PUBLICIDAD

Esta es la segunda ocasión que el veterano actor es homenajeado, ya en 1994 la Cámara de Representantes lo exhaltó también.

“Se reconoció mi trayectoria en el teatro y aportación a su desarrollo regional. Un gesto que en aquel momento marcó profundamente mi compromiso con las artes escénicas en el país”, sostuvo.

Las producciones de Jorge Antares, quien comenzó su carrera como actor a los 14 años y dirigió su primera obra teatral, “Cita de amor”, han sido galardonadas a nivel internacional

“En los años 90 dirigí el documental ”Canciones", el cortometraje “Gobernanza”, que obtuvo el “Best Social Innovation Award” en Italia y fue seleccionado en otros 13 festivales internacionales, cosechando premios como Mejor Corto, Mejor Actor, Mejor Cinematografía y Mejor Reparto”.

Añadió que, " otro trabajo destacado fue “Damm” (2021), un cortometraje de suspenso que logró selección oficial en 17 festivales internacionales y premios en las categorías de Mejor Thriller, Horror y Mejor Cortometraje".

Su trabajo más significativo es “Hollywood Deal”.

“Es mi primer largometraje como director, filmado en 2021. Fue una producción ambiciosa, con talento de Los Ángeles, Canadá, Alemania y Puerto Rico, inspirada en hechos reales. Fue una experiencia retante y gratificante, que culminó con su presentación en salas de cine tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y una destacada participación en festivales internacionales, incluyendo el Cannes Film Awards (Finalista), el Beyond the Curve International Film Festival (Best First Time Filmmaker - Main Category), el Best Actor & Director Awards - New York (Best Director of a Detective Film), el International Indie Film & Screenplay Festival (Best Feature Film Nominee) y el LUSCA Fantastic Film Fest”.

PUBLICIDAD

El cineasta cagüeño ofreció detalles de su nuevo filme.

“Actualmente estoy produciendo mi primer largometraje: “Shakti: La batalla continúa”, dirigido por Joseph Lando. Se encuentra en etapa de posproducción y su estreno está previsto para principios de 2026. La película promete presentar efectos especiales nunca antes vistos en una producción local” sostuvo Antares.

Jorge, basado en tu años de experiencias, ¿cómo visualizas la industria del cine local en estos momentos?

“La industria del cine puertorriqueño continúa enfrentando grandes retos, particularmente en los ámbitos fiscales y de distribución. Sin embargo, hay señales muy alentadoras. El talento de nuestros técnicos, creativos y actores es de primer nivel, y se nota un aumento en la aceptación del público hacia el cine local. Cada vez es más común ver producciones puertorriqueñas en cartelera durante todo el año, lo cual demuestra un crecimiento sostenido en la producción”, subrayó, el también director de la Comisión de Cine de Caguas.