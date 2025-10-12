“Tron: Ares” arrasó en taquilla este fin de semana, pero la tercera entrega de Disney en la franquicia de ciencia ficción no cumplió con las expectativas.

A pesar de algunas críticas favorables, incluyendo una de tres estrellas de cuatro de The Associated Press, la nueva película de “Tron”, protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Jeff Bridges, recaudó 33.5 millones de dólares, según estimaciones de Comscore publicadas el domingo. El proyecto de gran presupuesto, que según se informa costó alrededor de 150 millones de dólares, llegó 15 años después de que “Tron: Legacy” se estrenara con 44 millones de dólares antes de recaudar más de 400 millones de dólares a nivel mundial.

El último capítulo sigue la batalla entre dos poderosas empresas tecnológicas, Emcom y Dillinger, que se enfrentan a la misma barrera de la inteligencia artificial. Ambos pueden generar creaciones físicas mediante impresoras 3D láser, pero cada creación dura solo 29 minutos antes de convertirse en cenizas.

“Tron: Ares” estuvo llena de acción y nostalgia, pero no fue suficiente para atraer a un gran número de espectadores en más de 4000 salas.

“Ha sido difícil para esta franquicia ganar impulso y convertirse en una megafranquicia”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. Señaló que la película original de “Tron” de 1982 inicialmente tuvo dificultades en taquilla, pero finalmente se convirtió en una película de culto.

Dergarabedian dijo que las cifras internacionales podrían ser clave para la rentabilidad de la película.

“Aun así, lideró la taquilla”, dijo. “Eligió una fecha de estreno sólida. Todas las miradas están puestas en una gran película de Disney que es una marca enorme, conocida y con décadas de trayectoria”.

No fue el único estreno que tuvo dificultades para conectar. “Roofman”, protagonizada por Channing Tatum y Kirsten Dunst en esta comedia dramática sobre un obrero que intenta reconstruir su vida, se estrenó en segundo lugar con una modesta recaudación de 8 millones de dólares.

“One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, se ubicó en tercer lugar con 6.6 millones de dólares. “Gabby’s Dollhouse: The Movie” se mantuvo estable en el cuarto lugar con 3.3 millones de dólares. El estreno familiar de Netflix y DreamWorks, basado en la popular serie preescolar, continúa teniendo un buen desempeño entre el público más joven en su tercer fin de semana.

En quinto lugar, “Soul on Fire” debutó con 3 millones de dólares. Este drama religioso cuenta la historia real de John O’Leary, un sobreviviente de quemaduras y orador motivacional, con las actuaciones de Joel Courtney, William H. Macy y John Corbett.

“The Conjuring: Last Rites” le siguió con 2.9 millones de dólares, marcando otra entrada estable en la longeva franquicia de terror de Warner Bros. En séptimo lugar, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” recaudó 2.2 millones de dólares, continuando el fuerte impulso de la franquicia de anime en las salas de cine a nivel mundial.

“The Smashing Machine”, protagonizada por Dwayne Johnson como la leyenda de la UFC, Mark Kerr, sumó 1.7 millones de dólares en el octavo lugar.

Completando el top 10 se encuentran “The Strangers: Capítulo 2” con 1.5 millones de dólares y “Good Boy” con 1.3 millones de dólares.

Tras un par de grandes fines de semana el mes pasado, la taquilla ha sufrido un duro golpe en octubre, un mes que Dergarabedian llama un puente entre las temporadas de cine de verano y las navideñas. Aseguró que este mes es perfecto para que películas como “The Smashing Machine” y “After the Hunt”, que se estrena el 17 de octubre, brillen con luz propia.

“Si eres aficionado al cine, especialmente al cine independiente, de autor o de temporada de premios, este es un gran mes”, dijo. “Los cinéfilos deberían aprovechar la ecléctica oferta que ofrece la gran pantalla”. Las 10 mejores películas según la taquilla nacional

Con las cifras finales de taquilla nacional publicadas el lunes, esta lista incluye la recaudación estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Tron: Ares” 33.5 millones de dólares

2. “Roofman”, 8 millones de dólares

3. “One Battle After Another”, 6.6 millones de dólares

4. “Gabby’s Dollhouse: The Movie”, 3.3 millones de dólares

5. “Soul on Fire”, 3 millones de dólares

6. “The Conjuring: Last Rites”, 2.9 millones de dólares

7. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle”, 2.2 millones de dólares

8. “The Smashing Machine”, 1.7 millones de dólares

9. “The Strangers: Chapter 2”, 1.5 millones de dólares

10. “Good Boy”, 1.3 millones de dólares