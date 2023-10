Luego de estar varios años alejado de la pantalla chica, el actor mexicano Valentino Lanús revelló su lucha contra el cáncer.

Las expresiones del famoso actor de novelas las dio por medio de una entrevista a la revista mexicana TV y Novelas.

“Nunca lo he dicho, pero sufrí un cáncer entre el intestino delgado y grueso, eso lo descubrí ya viviendo en la selva”, confesó Lanús.

“La consecuencia fue por los hábitos alimenticios, la forma de vida tan terrible que llevamos, lo identifiqué de inmediato porque cuando estás en la selva, estás contigo mismo y sabes lo que está pasando con tu organismo”, añadió.

Indicó que usó métodos alternativos para combatir el cáncer dado que no quería darse los tratamientos tradicionales debido a malas experiencias pasadas con familiares.

“[Tuve] un proceso de sanación a través del yoga y del ayuno y así sobreviví al cáncer. Aprendí a ayunar, no quise hacerme quimioterapias, eso mata, mataron a mi mamá. Es algo que tuve que respetar, pero sabía que no era el mecanismo adecuado y traté de defenderlo hasta donde pude, pero bueno”, manifestó.

“Lo digo por experiencia propia, en tu propia naturaleza tú tienes la capacidad de curarte, pero tienes que hacer un trabajo enorme para sanar”, agregó. “Fueron cerca de cuatro años. Es que si quieres sanarte, tienes que ir por ti, me hice estudios y ahora estoy perfecto, nunca había estado tan sano como ahora. Ni cuando tenía 17 años. He cambiado los hábitos, la nutrición y entendí cómo está constituida, verdaderamente, la salud de una persona sin dejarte guiar por tendencias que no están fundamentadas en la verdad”, soltó el actor.

De otra parte, Lanús confesó que regresará a la televisión al lado de la actriz Susana González.

Admitió que se siente feliz de haberse recuperado de la enfermedad.

“No le tuve miedo a la muerte, nunca”, soltó. “Soy un hombre valiente y cuando vienes a la vida ya pasaste lo peor. Lo único que tenemos es certeza y cuando te dedicas a hacer prácticas evolutivas y a conectar con la naturaleza, a estar de verdad con el sol, con la vida, recuperas tu capacidad de sanarte tú mismo”, finalizó.