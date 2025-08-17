¡Se siente el amor!

Vicky Carbonell y Dionicio Matos conquistaron los corazones del público en el Centro de Bellas Artes de Caguas con la primera presentación de la tercera gala de “Objetivo Fama” de Telemundo Puerto Rico.

La puertorriqueña y el venezolano continúan encendiendo la competencia tras una seductora interpretación de “Escondidos”, tema popularizado por la “Mujer de Fuego”, Olga Tañón, y Christian Castro. Ambos concursantes lucieron muy afectivos, al tiempo se mantuvieron enfocados en ofrecer una electrizante dueto.

“Para una apertura de una gala, yo creo que mejor no pudo estar”, sostuvo el productor Roberto Sueiro, en su evaluación, donde le tiró la pulla al dúo sobre su junte desde la Casa-Estudio. “¡Hay amor en el aire!“, manifestó el también abogado, no sin terminar su crítica con el primer ”¡soberbio!" de la noche.

Esta interpretación se dio luego que los 20 concursantes llegaran al escenario criollo con la canción “Baile Inolvidable” de Bad Bunny, rindiéndole homenaje a la estrella boricua y su histórica residencia artística en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Pendientes a Primera Hora para una ampliación.