La empresa de comunicaciones Wapa Media se encamina a un 2026 sin precedentes con una oferta de eventos de clase mundial, nuevas temporadas de sus formatos originales y una expansión significativa para la diáspora puertorriqueña.

En su evento “Upfront 2026″, la compañía reveló que será protagonista de algunos de los momentos televisivos más esperados del país, encabezados por el Clásico Mundial de Béisbol, la celebración del 75 aniversario de Miss Universe desde Puerto Rico, la nueva edición de Miss Universe Puerto Rico, y el regreso de los “realities” de competencia “Super Chef Celebrities” y “¡Claro que baila!“

A esto se suma el lanzamiento de Wapa Orlando, una afiliada dirigida a la creciente comunidad boricua en Florida.

Bajo el lema “Ride the Wave of Innovation” (Súbete a la ola de la innovación, en inglés), Wapa Televisión, Wapa Deportes, WKAQ 580, KQ 105 y la plataforma digital wapa.tv, presentaron un adelanto de la programación y proyectos especiales que ofrecerán en el 2026 y celebraron sus éxitos, junto a sus ejecutivos, talentos y clientes.

A continuación, Primera Hora te comparte detalles sobre su futura programación"

Un año legendario para el béisbol

Los fanáticos del béisbol estarán de gozo en el 2026, tras Puerto Rico convertirse en sede del A dos décadas de la creación del torneo, Puerto Rico será sede del Clásico Mundial de Béisbol, y Wapa Deportes encabezará la cobertura más completa, con transmisiones, análisis especializados y contenido exclusivo sobre el Team Rubio.

WKAQ 580 AM y wapa.tv también se integran como medios oficiales del evento, reforzando la misión de Wapa Media de ofrecer acceso privilegiado a los momentos deportivos más importantes en todas sus plataformas.

Puerto Rico, capital mundial de la belleza en 2026

Los fans de los concursos de belleza también gozarán tras Puerto Rico ser la sede del 75 aniversario de Miss Universe, con un despliegue de programación especial y cobertura exclusiva a través de Wapa Televisión, WKAQ 580 y la plataforma digital de Wapa Media. Y, previo al certamen internacional, Wapa producirá y transmitirá una espectacular edición de Miss Universe Puerto Rico, en la que se elegirá a la anfitriona que representará a la Isla ante el mundo para buscar la sexta corona.

Wapa Media consolida así su posición como la casa oficial de la belleza y la plataforma que conecta a Puerto Rico con uno de los eventos globales más influyentes.

Vuelven “Super Chef Celebrities” y “¡Claro que Baila!“

Los televidentes podrán disfrutar en el 2026 de nuevas temporadas de “Super Chef Celebrities” y “¡Claro que baila!“.

En el caso del “reality” culinario presentado por Supermercados Econo reúnirá a figuras reconocidas en un ambiente de competencia, creatividad y humor en su quinta temporada. Mientras que la competencia de baile vuelve con una segunda edición que tendrá un elenco renovado.

Wapa Orlando: un nuevo puente con la diáspora

Como parte de su expansión en Estados Unidos, por primera vez, un canal puertorriqueño tendrá una afiliada en los Estados Unidos y lanzará a Wapa Orlando, un canal diseñado para servir directamente a la creciente comunidad boricua en la Florida Central.

La nueva señal ofrecerá programación de Wapa Media, junto con ediciones de noticias locales orientadas a las necesidades y temas de interés de los puertorriqueños en el ya conocido como el “municipio 79”.

Más de NotiCentro

“NotiCentro” continuará en la lucha para mantenerse como la fuente principal de información para Puerto Rico y la diáspora hispana en Estados Unidos, con más de 50 horas semanales de noticias y un equipo de más de 100 profesionales. El equipo de “Tu Tiempo”, único en la isla con cuatro meteorólogos certificados, seguirá su misión de informar para salvar vidas, especialmente durante la temporada de huracanes. La jefa de meteorología, Ada Monzón, también ofrecerá una cobertura especial de la misión Artemis II, marcando el regreso de humanos a la Luna.

Normando Valentín regresa con formato semanal de “Ahí está la verdad”

Con el fin de fortalecer su oferta local con cerca de 85 horas de contenido semanal entre noticias, entretenimiento y programas especiales, Wapa Media traerá de vuelta el programa “Ahí está la verdad”, conducido por Normando Valentín, con un concepto semanal por temporadas con entrevistas y contenido de más impacto.

Más películas y series de televisión

La audiencia podrá disfrutar nuevamente de las series internacionales más vistas, incluyendo Citadel y Yellowstone, junto a los favoritos norteamericanos como: Law & Order: SVU, FBI Most Wanted, S.W.A.T, CSI Vegas, Chicago Med/PD/Fire, NCIS y más. En cine, WAPA estrenará grandes títulos de Hollywood como: The Beekeeper, Godzilla vs Kong: The New Empire, Mission Impossible: The Final Reckoning, John Wick: Chapter 4, Wrath of Man y Wicked.

Wapa Deportes: Historia en 2026

Además del histórico Clásico Mundial de Béisbol, Wapa Deportes tendrá un año de impacto con una robusta cobertura del deporte local e internacional. El canal también renovó su acuerdo multianual con MLB, transmitiendo más de siete juegos semanales, el Juego de Estrellas, la Postemporada y Serie Mundial en exclusiva. Además, regresa la Liga de Béisbol Profesional “La Pro”, la Serie del Caribe, nuevas transmisiones del baloncesto FIBA, más cobertura de las Justas LAI en el primer y segundo semestre del año, el deporte escolar con Buzzer Beater en voliebol, baloncesto y futbol, las Noches de Boxeo, y el análisis diario de La Línea Deportiva.