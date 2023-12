Hollywood concluyó un 2023 de altibajos con “Wonka” de nuevo en el primer sitio en las taquillas, buena asistencia para “The Color Purple” y una venta total de boletos por 9 mil millones de dólares que superó los ingresos de 2022, pero estuvo unos 2 mil millones por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Este fin de semana de Año Nuevo no hubo una cinta realmente taquillera en los cines. En estos días el año pasado, “Avatar: The Way of Water” estaba en exhibición.

Ahora, películas de diversos temas —entre ellas “Aquaman and the Lost Kingdom”, The Boys in the Boat”, “Migration”, “Ferrari”, “The Iron Claw” y “Anyone But You”— intentaron destacarse en la época del año que suele ser más lucrativa en las taquillas.

Sin embargo, la más popular siguió siendo “Wonka”, el musical de Paul King protagonizado por Timothée Chalamet en el papel de un joven Willy Wonka. En su tercera semana en los cines, la cinta de Warner Bros. recaudó aproximadamente 24 millones de dólares del viernes al domingo, y se calcula que obtendrá 31,8 millones de dólares en el feriado del lunes. Con ello, la película habrá sumado un total de 142,5 millones de dólares en Estados Unidos.

Eso superó a “Aquaman and the Lost Kingdom”, también de Warner Bros, que al igual que películas previas de superhéroes de DC, está pasando apuros para atraer público. La secuela de “Aquaman”, dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, recaudó 19.5 millones de dólares en su segundo fin de semana de exhibición, con lo que suma unos modestos 84,7 millones de dólares, lo cual ya incluye los cálculos para el día de Año Nuevo.

“The Color Purple” —la adaptación de Blitz Bazawule del musical teatral de 2005, a su vez basado en la novela de Alice Walker— debutó el lunes y encabezó a todas las películas en Navidad con 18 millones de dólares. Durante la semana, el filme de Warner Bros. ha sumado 50 millones de dólares, incluidos 13 millones del viernes al domingo. Es un buen arranque para esta cinta protagonizada por Fantasia Barrino, Taraji P. Henson y Danielle Brooks.

A pesar de que no hubo una película sumamente taquillera en esta época navideña, lo recaudado en el último fin de semana del año impulsó al sector a superar los 9 mil millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y Canadá en 2023, la primera vez que ocurre desde la pandemia de COVID-19. Las ventas de boletos en el año subieron 21% en comparación con 2022, según la firma de datos Comscore.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales de esos dos países serán divulgadas el lunes.

1. “Wonka”, 24 millones de dólares.

2. “Aquaman and the Lost Kingdom”, 19.5 millones.

3. “Migration”, 17.2 millones.

4. “The Color Purple”, 13 millones.

5. “Anyone But You”, 9 millones.

6. “The Boys in the Boat”, 8.3 millones.

7. “The Iron Claw”, 5 millones.

8. “Ferrari”, 4.1 millones.

9. “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, 2.9 millones.

10. “The Boy and the Heron”, 2.5 millones.