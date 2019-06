¿Por qué Robert Pattinson consiguió el papel de Batman? Por El Comercio / Perú / GDA 06/06/2019 |11:42 p.m.

Luego que se confirmara a Robert Pattinson como el actor que interpretará al nuevo Batman que prepara DC, varios son los detalles que vienen revelándose sobre esta última versión del Hombre Murciélago, entre ellos, por qué Matt Reeves se decidió finalmente por el recordado protagonista de "Crepúsculo".

Según revela The Hollywood Reporter, el proceso de casting, al que se reincorporó a última hora Nicholas Hoult después de sonar como una de las opciones para encarnar al nuevo Batman, fue más rápido de lo normal.

De forma contraria a lo habitual en el cine de superhéroes, donde suelen hacerse numerosas pruebas de pantalla durante el casting, el proceso que concluyó con la elección de Pattinson terminó en poco tiempo.

Según informa el medio, el director había tenido en cuenta a Robert Pattinson casi desde el inicio del casting. Sin embargo, Reeves no sabía si el actor querría realizar un papel de esas características, pues se había dedicado desde su despedida de "Crepúsculo" a películas de corte más independiente como "Maps to the Stars" o la reciente "High Life", esquivando participar en filmes de grandes estudios.

Eso hizo que Pattinson fuera aún una elección más interesante para Reeves y el equipo ejecutivo de Warner Bros.

Otra razón de peso fue que el actor no había aparecido en ninguna película de superhéroes, mientras que su principal competidor, Hoult, sí había aparecido en la saga X-Men como Bestia.

Aunque no existe ninguna prohibición contractual que impida a los actores participar al mismo tiempo en películas de Marvel y de DC, los ejecutivos pensaron que era mejor no confundir a la audiencia con caras conocidas de la competencia, como el caso de Hoult.

El pasado 31 de mayo, Warner confirmó que Robert Pattinson estaba en negociaciones para interpretar al nuevo Batman en una película que saldrá en 2021.

Por otro lado, sitio especializado Variety dio por hecha la contratación del actor de 33 años en una película que se titulará "The Batman" y que será dirigida por Matt Reeves, responsable de dos secuelas de "El planeta de los simios"

El actor Nicholas Hoult también estaba siendo considerado para el papel, indicó el medio. La filmación debe comenzar a medio año y el estreno se espera sea en junio de 2021.