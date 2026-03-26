La propuesta teatral “Un Taliesin boricua”, de la dramaturga puertorriqueña Adriana Pantoja, subirá a escena del 17 al 26 de abril en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de las Bellas Artes de Santurce.

La pieza “explora el encuentro entre culturas a través de un episodio histórico ocurrido en Puerto Rico a principios de 1900”, detalla el comunicado de prensa al hacer referencia a la visita “del reconocido arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright al Hotel Baños de Coamo, en 1926. A través de un enfoque realista, con matices de ensueño, la obra examina los contrastes entre la personalidad del arquitecto y la idiosincrasia puertorriqueña, así como los encuentros humanos que surgen cuando distintas visiones culturales chocan

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y dialogan”.

El elenco estará compuesto por Willie Denton, Ivonne Arriaga, Esteban Calderón, Cecilia Argüelles y José Chema Urrutia como Frank Lloyd Wright.

En escena, se recreará el ambiente del histórico hotel coameño, “donde Wright y su familia interactúan con trabajadores puertorriqueños del lugar, dando paso a diálogos intensos, algunos llenos de risas; reflexiones sobre identidad; y momentos de profunda humanidad”, agrega la nota de prensa.

Para la dramaturga, esta obra, que representa la pieza número 51 de la compañía teatral Cuarzo Blanco y la número 38 de su autoría, también busca resaltar la importancia de la historia y el teatro como herramientas para comprender nuestra identidad cultural. “Esta obra nos permite mirar nuestra historia desde una perspectiva humana. A través del encuentro entre culturas, el público puede reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos vemos ante el mundo”, expresó mediante la comunicación escrita la dramaturga Adriana Pantoja, quien dirige Cuarzo Blanco desde sus inicios, hace 37 años.

Como parte del compromiso con la accesibilidad, la producción contará con intérpretes de lenguaje de señas, reafirmando el esfuerzo de acercar el teatro a la comunidad sorda y promover experiencias culturales inclusivas. Yariel Hernández, Michelle Quiñones, Carla Alemán y Carlos Mera serán algunos de los intérpretes de señas que trabajarán esta pieza teatral.

En el área de diseño, Chenan Martínez estará a cargo de la música y la banda sonora; Edgardo Cortés diseñará el vestuario y la utilería; José Luis Gutiérrez fungirá como diseñador de escenografía; Omar Torres será el diseñador de iluminación; Ricardo Santana trabajará el diseño de maquillaje; y José Brocco es el fotógrafo y diseñador del arte gráfico.

Los boletos para “Un Taliesin boricua” están disponibles en PRTicket; en TicketCenter; y en la boletería del CBA de Santurce. Habrá descuento para estudiantes.