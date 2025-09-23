Arranca el séptimo Festival Títeres pal’ Campo en honor a Juan Bobo
Sociedad Educativa de las Artes regresa con su evento cultural y educativos en distintos municipios de Puerto Rico.
El teatro Sociedad Educativa de las Artes (SEA) dio comienzo hoy a la séptima edición del Festival Títeres pal’ Campo, que este año estará dedicada al querido personaje del folclor infantil puertorriqueño: Juan Bobo.
El evento cultural que ha llevado alegría, arte y cultura a más de 40 municipios de la isla, en especial a comunidades escolares rurales que rara vez cuentan con programación cultural, regresó con sus funciones gratuitas a escuelas en los pueblos de Coamo, Toa Alta, Juncos, Cánovas, Trujillo Alto, Hormigueros y la Isla de Vieques, que se extenderán del 23 al 26 de septiembre.
“Por los pasados años, hemos tenido el privilegio de llevar alegría y cultura a los niños, niñas y maestros de escuelas en áreas remotas y rurales, en más de 40 pueblos de Puerto Rico. Lugares olvidados, pues casi siempre, la actividad cultural se concentra en áreas urbanas. Con esta iniciativa promovemos la identidad cultural y las artes con estos niños, maestros y sus familias”, expresó Manuel A. Morán, fundador y director artístico de la SEA, en declaraciones escritas.
El VII Festival Títeres pal’ Campo es producido por Manuel Morán para la SEA y cuenta con el auspicio y/o colaboración de entidades como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Comisión de Donativos Legislativos, la National Endowment for the Arts, la Fundación Nacional para la Cultura Popular, el Taller Libertá y el Centro para el Estudio de la Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil (CELELI) de la Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras.
A continuación, Primera Hora te comparte la programación del festival cultural:
Espectáculos
- Cuentos de Juan Bobo (Compañía Teatro SEA)
Con Zuleinette Ralat, dirección de Manuel Morán, y títeres de Luis Villafañe.
Disfruta de los cuentos más populares de Juan Bobo con su mamá, los pollitos, la puerca emperifollada y otros personajes en las aventuras de nuestro querido jibarito. A través de sus travesuras y ocurrencias, enseña a las niñas y niños valores como la honestidad, el trabajo y la amistad.
- Juan Bobo y el caldero (Compañía El Mundo de los Muñecos)
Con Karen Olivera Morales, Noelia Ortiz Cortés y Javier Ortiz Cortés.
Dirección musical: Chenan Martínez.
En este espectáculo interactivo con títeres de boca y varilla, Juan Bobo y su familia celebran una fiesta comunitaria tras ayudarse mutuamente después del huracán María.
- Juan Bobo se va a San Juan de Tere Marichal Lugo (Vueltabajo Teatro)
Juan Bobo sueña con ser cantante en San Juan, pero descubre que su verdadero talento y deber están en cuidar su finca y sus raíces.
- Mario Donate y su comparsa de títeres (Compañía Mario Donate y sus títeres)
Presentación con pleneros (música en vivo y títeres gigantes) inspirados en las máscaras afroboricuas de los carnavales de Loíza y Ponce. ¡Los asistentes pueden traer su títere y unirse a la comparsa!
Documental
- Proyección del documental “Títeres en el Caribe Hispano – Episodio 3: Puerto Rico”
Documental de 70 minutos dirigido por Manuel A. Morán y Kristian Otero Morán, que ofrece un recorrido histórico sobre los orígenes del teatro de títeres en Puerto Rico y la obra de sus pioneros.
Jueves, 25 de septiembre, 7pm, Taller Libertá, Mayagüez
Conversatorio
- “Juan Bobo: Tradición y Literatura Infantil”
Un espacio para dialogar sobre la importancia de Juan Bobo en la cultura y la literatura infantil de Puerto Rico. Con Tere Marichal Lugo, Dra. Ruth J. Sáez Vega, Dra. Mrinali Álvarez Astacio, Moderado por: Dr. Manuel Antonio Morán
Miércoles, 24 de septiembre, 4pm, CELELI - UPR Río Piedras
Cierre del festival
Sábado, 27 de septiembre, desde las 12:00 pm en la Fundación Nacional para la Cultura Popular (Viejo San Juan)
El cierre del festival celebrará la historia, la creatividad y la alegría de Juan Bobo. con actividades como:
Documental de 70 minutos dirigido por Manuel A. Morán y Kristian Otero Morán, que ofrece un recorrido histórico sobre los orígenes del teatro de títeres en Puerto Rico y la obra de sus pioneros. Premios: Mejor Documental – International Puerto Rican Heritage Film Festival, NY 2017; Mejor Documental – Asociación de Críticos (ACE), NY 2016.
- Taller de construcción de títeres (Compañía Cúcara Máscara Títere fue- Brenda Plumey)
Dirigido a toda la familia, los participantes podrán construir y animar un títere de Juan Bobo o de alguno de los personajes de sus cuentos.
- Asamblea de Juan Bobos
Invitamos a todos los que tengan títeres, muñecos, libros o hayan interpretado a Juan Bobo a unirse a esta asamblea histórica. Será un espacio para conocerse, compartir experiencias y celebrar juntos la vida del querido personaje del folclor puertorriqueño. ¡Se tomará una foto grupal de todos los Juan Bobos y, quién sabe, quizás logremos romper un Récord Guinness!
- Comparsa del Maestro Titiritero Mario Donate
El festival culmina con la comparsa de títeres gigantes y música en vivo, inspirada en las máscaras afroboricuas de los carnavales de Loíza y Ponce. Todos están invitados a unirse, bailar y disfrutar de la energía y alegría de la tradición puertorriqueña.