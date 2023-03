El actor puertorriqueño Berto Fernández, ha sido reconocido por el Círculo de Críticos de Teatro de la ciudad de San Diego, California como “Actor del Año 2022″ por protagonizar cinco obras de teatro musical a través de el año.

El evento llevado a cabo el pasado lunes, 27 de febrero, premió el trabajo de actores, directores, y compañías de teatro que comienzan a levantar el arte teatral nuevamente tras la pandemia del 2020.

Fernández fue nominado por su aclamada actuación en el papel de Carl Hanratty en el musical Catch Me If You Can, producido por San Diego Musical Theatre.

"El mundo necesita sanar, y el arte, música, y teatro son gran parte del proceso.”, expresó Berto Fernández, quien ha participado en obras como In The Heights, Ragtime, Kinky Boots, y How The Grinch Stole Christmas! ( Suministrada )

El actor, nacido y criado en San Juan, también actuó en las obras In The Heights, Ragtime, Kinky Boots, y How The Grinch Stole Christmas! en varios teatros de la ciudad. La prensa continuamente exaltó el talento del Boricua, nombrándolo “San Diego’s Favorite”.

Al ganar el mayor premio de la noche, Colón agradeció a sus colegas y también le dió gracias (en español) a la comunidad latina por el apoyo que siempre le han brindado, y les invitó a seguir trabajando para continuar logrando la representación y diversidad en el teatro.

“Me siento súper orgulloso de representar a Puerto Rico y a mi comunidad latina en el teatro musical. El mundo necesita sanar, y el arte, música, y teatro son gran parte del proceso.”, expresó Fernández, quién agradeció a sus padres, hermano y familiares por el apoyo incondicional a través de su carrera profesional.