Con la llegada de ‘Disney’s The Little Mermaid’ a los escenarios puertorriqueños, la compañía Tablas Art Studio da vida a una de las historias más queridas y emblemáticas del repertorio teatral a nivel mundial.

Esta ambiciosa producción no solo asume el reto artístico y técnico que conlleva llevar a escena un espectáculo de gran formato, sino que también destaca el talento local como eje central de una propuesta escénica vibrante, mágica y visualmente impactante. En ese marco, la producción presento oficialmente al elenco principal y reveló una de las piezas más icónicas del vestuario, adelantando así la magnitud y el nivel de esta esperada puesta en escena.

En conferencia de prensa celebrada el viernes, se develó uno de los vestidos oficiales del montaje, una pieza completamente artesanal, confeccionada con bordados y elementos creados a mano. El diseño refleja el nivel de detalle y dedicación que caracteriza esta puesta en escena, evidenciando el compromiso de la producción con la calidad estética y el trabajo minucioso de sus creativos.

También se presentó el elenco que dará vida a los personajes principales de la historia. Alejandro Márquez interpretará al Rey Tritón. El cantante y actor cuenta con una sólida trayectoria en producciones como Jesucristo Superstar, El Fantasma de la Ópera, El Barbero Demoniaco de la Calle Fleet Street y Mártir de Piedra, entre otras. Además, formó parte vocal del concierto de teatro musical junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la Orquesta Camerata Filarmónica. También se desempeñó como locutor en WIPR por tres años.

Melanie Marantes asumirá el protagónico de Ariel. La artista puertorriqueña se ha destacado en el teatro musical y el entretenimiento como actriz, cantante, bailarina y animadora. Fue Miss Universal Petite Puerto Rico 2022 y mantiene una activa proyección como productora y creadora artística, consolidando su presencia en escenarios y plataformas digitales.

La villana Úrsula será personificada por María Manuela Pérez, actriz, cantante y directora del Departamento de Teatro Musical en Caribbean School de Ponce. Graduada de la New York University (NYU), Pérez ha dedicado su carrera a la formación artística, inspirando a nuevas generaciones a desarrollar su imaginación y expresión a través del teatro.

Por su parte, Adrián Isaac dará vida al Príncipe Eric. El actor, cantante y bailarín ha participado en producciones como On Your Feet: The Emilio & Gloria Estefan Story, Súbete a mi Moto: La Historia de Menudo y LABSix, entre otras propuestas escénicas de alto calibre.

El director y productor, Aren Miguel Soto, destacó que esta producción marca un momento significativo para la compañía y para el teatro musical en la Isla. “Definitivamente esta producción conlleva una gran responsabilidad artística. Nuestro compromiso ha sido construir una pieza teatral sólida, cuidada en cada detalle y, sobre todo, sustentada en el talento puertorriqueño. Queremos que el público vea en escena el nivel y la capacidad que tienen nuestros artistas para llevar a cabo un montaje de esta magnitud”, expresó.

Esta nueva puesta en escena de ‘Disney’s The Little Mermaid’ se presentará los días 11 y 12 de abril de 2026 en el Teatro Braulio Castillo, reuniendo talento del sureste y de distintas regiones de la Isla en una celebración del teatro musical hecho en Puerto Rico.