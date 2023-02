El Festival de Teatro Puertorriqueño, en su sexagésima edición, vuelve a ser una plataforma exclusiva para la dramaturgia nacional, a la vez que enaltece la trayectoria de la diseñadora de iluminación teatral y educadora, Antonia “Toni” Fernández Medina.

El festival iniciará el sábado, 18 de febrero, con la reposición de la obra “La sagrada familia”, de Emineh De Lourdes, en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes en Santurce, y continuará moviéndose con otras obras por distintos teatros en San Juan, así como por otros pueblos de la Isla.

Carlos Ruiz, director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), resaltó este martes en conferencia de prensa el interés de reconocer “el gran caudal de talento que tiene Puerto Rico” en las artes escénicas, incluidas las musicales, así como al “ecosistema” que las conforman. Partiendo de esa motivación, el festival será dedicado a Fernández Medina, diseñadora de iluminación y educadora quien el año pasado cerró una trayectoria iniciada en el 1971, cuando ser luminotécnica era casi improbable.

Marcos Carlos Cintrón, director del programa de artes escénicas del ICP, junto a Antonia "Toni" Fernández Medina, quien destacó su satisfacción de que su trabajo haya abierto puertas para que más chicas se decidan a realizar el trabajo de iluminación teatral. ( Carlos Giusti/Staff )

“Me tomó tiempo, sobre todo que me respetaran”, expuso Toni Fernández, aún por encima de su timidez para hablar en publico. “Todo el mundo dice que yo tengo un carácter (fuerte), señores, trabajé con machos toda la vida, así que uno tiene que ser fuerte”, continuó la egresada del Departamento de Drama del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Dijo estar orgullosa de influenciar a nuevas generaciones de mujeres, que ahora se interesan por el arte de la iluminación teatral.

“Mirando hacia atrás no me arrepiento de nada, porque fueron luchas, pero ahora veo muchas jóvenes y para mí eso es un gran orgullo, porque siento que abrí esa puerta y que entren más”, manifestó Fernández, al tiempo que puntualizó la importancia de no depender tanto de la Internet, sino mejor “usar la imaginación”.

Marcos Carlos Cintrón, director del Programa de Teatro del ICP, por su parte, destacó que el festival será además un junte de generaciones de la dramaturgia nacional al integrar piezas de autores como José Luis Ramos Escobar (‘El olor del popcorn’) y Ricardo André Lugo (’Armonía’), siendo uno inspiración para el otro.

”Para mí que se crea en las voces puertorriqueñas, siempre es una apuesta en el camino correcto. No importa si tienen 28 años, como yo tengo, 60, 40, para mí las voces jóvenes, las voces puertorriqueñas, deben ser escuchadas siempre por encima de cualquier otra voz, porque los puertorriqueños tenemos mucho que decir”, afirmó Lugo desde el Teatro Victoria Espinosa.

El programa teatral se completa con las puestas en escena de “Antígona frente al mar” (17 al 19 y 24 al 26 de marzo, Arsenal de la Marina Española en Viejo San Juan); “Armonía“ (28 al 30 de marzo, y 5 al 7 de abril, Teatro Victoria Espinosa); “Chocolate caliente y queso de bola” (6 de mayo, Naguabo, y continúa en otros teatros) y “El olor del popcorn” (23 al 25 de junio, Teatro Francisco Arriví).

Durante el mes de marzo, dedicado a la mujer, Teatro Público llevará a cabo una nueva temporada de conversatorios sobre las aportaciones femeninas al arte teatral, que comenzarán el 1 de marzo, y se transmitirán a las 7:00 p.m. por las páginas del ICP y Teatro Público en Facebook.