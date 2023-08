Luego de cinco años fuera de las tablas, la obra educativa “Entre la escuela y el punto” regresará a los escenarios con un libreto renovado y caras nuevas en su elenco.

El proyecto teatral, dirigido por Doel Martínez, vuelve para estudiantes de escuela intermedia y superior con su contundente mensaje sobre las realidades que afrontan en la actualidad, tales como el uso de drogas, alcoholismo, presión de grupo, bullying y embarazos a temprana edad. No obstante este trabajo, escrito y producido por Gerardo Rodríguez, tendrá un giro con los avances que han acontecido el universo en tan corto tiempo, así como la presencia de la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

“Son distintos problemas que hay que tocar y abordar, a medida que ellos se sientan orientados e identificados, porque nosotros también vivimos estas experiencias, las cosas siguen pasando igual, pero la oferta, hoy día, es agresiva”, expresó la actriz puertorriqueña Maricarmen Avilés, quien se une al elenco de esta nueva versión de la pieza, que también contará con la participación de Marcos Garay, Cecilia Argüelles, Denisse Bay, Carlos Jomar Rodríguez, Melanie Marantes, Brian Rittenhouse, Arelys Rivera, Anthony Rivera y Jomar Josué Pérez.

“Vamos a integrar la inteligencia artificial de una manera teatral, pero sí tocando este tema para hacerla más actualizada y más real a lo que nuestros estudiantes están expuestos y hasta dónde puede llegar, tanto positivo como negativo”, destacó.

Avilés asumira el rol protagónico de “Gladys Martínez”, una maestra con un pasado difícil, pero dispuesta en ir hasta el fin por el bienestar de sus alumnos para que elijan el camino correcto en sus complejas vidas.

“Esto es todo un drama, pero cuando vienes a ver, no se aleja en nada de las realidades que se viven hoy porque si uno se sienta a hablar con los estudiantes, uno se da cuenta de las cosas que tanto ellos, como los maestros, tienen que pasar a diario, que son igual o hasta más dramáticos que esta obra”, expresó la actriz.

Avilés expuso a Primera Hora que esta oportunidad de interpretar esta personaje la ha llevado a una introspección tras los incidentes que han cobrado la vida de menores de edad y adolescentes en las pasadas semanas.

PUBLICIDAD

“Yo tuve hijos adolescentes, tengo un hijo que se me acabó de graduar del cuarto año, y cada vez que uno ve esas noticias es desgarrador. El uno concebir que han sido jóvenes de 13 y 14 años, y hasta otro de 19 años que perdieron la vida deja a uno en ‘shock’. Pero esto no es solo aquí, se está viendo alrededor del mundo. Viví por siete años en Estados Unidos y no está nada lejano de lo que vivimos en el país, y hay que tomar el control, ellos son el futuro de la Isla”, manifestó.

“El teatro lleva grandes mensajes y al ser teatro educativo, dirigido especialmente hacia la juventud con este tipo de temas, nos pone en una encomienda maravillosa, así que estoy contenta por esta parte y que sea un teatro rodante, porque estaremos viajando y llevando el elenco entero a distintos puntos de la Isla”, puntualizó.

Por su parte, el merenguero Raúl Armando retoma su papel como “El Chupi”, quien es el hermano de “misis” Martínez y, por asuntos familiares, viven en constantes enfrentamientos.

“Chupi se ve frustrado y, en la casa, piensa que es la oveja negra, que los tratos preferenciales son para la hermana, y entonces, decide entrar al mundo de la calle, de la droga y el punto, para sentirse que tiene poder, que es importante, que tiene fama y dinero”, expresó.

Además, el cantante indica que el regreso a escena de “Entre la escuela y el punto”, que se ha hecho posible con el endoso del Programa de Salud del Departamento de Educación, llega en un momento definitivo en el que la juventud necesita mejor representación.

PUBLICIDAD

“Mi opinión, algo muy personal, los muchachos están viendo estos ‘influencers’, estos ‘youtubers’ que hacen dinero fácil, ven al género urbano, que sus integrantes llegan hacerse millonarios de un día para otro, y nadie quiere estudiar”, sostuvo.

“Todos quieren estar en las redes, quieren ser raperos, y es lamentable porque les gusta alcanzar metas sin tener que pasar el proceso normal que pasa todo el mundo, que hay que subir escalones de uno en uno, y realmente, de hoy para mañana, haces dinero fácil haciendo cosas malas, pero como dicen po ahí, lo que fácil viene, fácil se va”, puntualizó.

Por su parte, el integrante de Grupo Manía asegura que se mantiene ocupado tras culminar con el próximo álbum que llevará el título de “Grupo Manía Mundial”, además de estar en los preparativos de celebrar los 30 años de la agrupación tropical, este admitió que le hacía mucha falta volver a trabajar en las tablas.

“Llevaba casi cuatro años fuera del teatro por otros compromisos artísticos, estaba ansioso por volver y se me dio la oportunidad ahora, y me siento súper contento, llevarle estos mensajes positivos a los estudiantes, llevar cosas que pasan tanto en los planteles escolares como en las casas. Me siento súper en poder aportar mi granito de arena por el futuro de Puerto Rico”, indicó.

“Entre la escuela y el punto” volverá a partir del 14 de septiembre, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, y seguirá presentando el 20 de septiembre en el Teatro Yagüez en Mayagüez, el 27 y 28 de septiembre en el Teatri Ernesto Ramos Antonini en Barceloneta, y el 5 de octubre en el Teatro Municipal en Cayey. Todas las funciones se realizaran a las 9:00 y 10:30 a.m.

PUBLICIDAD

Además, Primera Hora supo que se espera que las funciones se extiendan para noviembre, dado que se encuentran realizando los preparativos para llevar la obra en el sur de la Isla.

Al finalizar la puesta en escena, la audiencia recibirá una orientación de parte de un profesional de la salud mental sobre los temas expuestos en tarima.

Para información y reservaciones escolares, puede llamar al 787-810-6306.