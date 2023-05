Su amor por Puerto Rico lo ha dejado claro hace muchos años. Por eso, cada oportunidad que se le presenta para visitar la Isla y conectar directamente con el público, el coreógrafo español Toni Costa la abraza y la disfruta a plenitud.

Su regreso a las tablas a través de la comedia teatral 3 Pasitos se ha convertido en el pretexto perfecto para nuevas fechas en su interacción en suelo boricua. También, para continuar explorando una faceta en la que debutó en 2016 mediante la obra infantil Bitácora de un gran explorador, en la que dio vida al personaje de Juan Ponce de León.

“Hace como más seis años que no vuelvo al teatro, en mi carrera cortita, pero con muchas ganas de aprender”, expuso el bailarín, quien caracteriza al seminarista “Inocencio” en la comedia que se presentará el 26, 27 y 28 de mayo en el Teatro Tapia en San Juan. Costa comparte créditos con la actriz Nashalí Enchautegui y el actor Elí Cay. De paso, resaltó cuánto procura dejarse guiar en su interés por lograr la mejor impresión en escena, en especial al contar con la veteranía de sus compañeros de reparto, y del director Gil René Rodríguez, quien también estuvo a cargo del libreto.

“Yo no soy nadie como para imponer nada llegando, porque para empezar, ellos son los profesionales y yo aprendo de ellos”, sostuvo enfático. De paso, manifestó apreciar las críticas siempre que se originen desde una intención constructiva.

“Va a ser una oportunidad para verme un poco en acción, para criticarme”, mencionó sobre la nueva oportunidad, que se da bajo la producción de Wanda Colón y Natalia Santiago para Producciones Melpómene LLC. “Es muy importante. Uno expone su vida, uno expone su trabajo. Las críticas siempre son buenas. Siempre te hacen crecer, abrir los ojos”, reflexionó. “Pero el momento en que tú cruzas la línea de que me estás criticando faltando el respeto o insultándome, ahí yo no lo tolero”, sostuvo la expareja de la presentadora Adamari López y el padre de Aläia, hija en común. “Yo no lo hago. Yo no voy a ningún perfil. Yo no voy a nadie a decirle… puedo pensar lo que sea en mi privacidad, en mi intimidad, pero yo no lo hago, honestamente. Entonces, eso es lo que choca a mucha gente, ‘no, que no se puede decir nada porque te bloquean’. Claro que bloqueo, al momento en que me faltas el respeto, porque tú no eres nadie para faltarme el respeto ni insultarme”, reiteró el coreógrafo, quien cuenta con una gran popularidad en las redes sociales.

Dedicar más tiempo a pulir sus destrezas en la actuación con miras a continuar trabajar en nuevos proyectos, se perfila como un interés a considerar. “El baile me ha dado muchas alegrías. Me ha llevado a hacer muchos tipos de trabajo. Me ha llevado al día de hoy al lugar donde estoy. Pero también uno se hace mayor y el cuerpo, físicamente, pues también tiene ir cuidándolo, y la actuación sería como, la verdad, una nueva etapa que se puede abrir en mi vida”.

Si bien regresará este miércoles a Miami, Florida, donde reside, confesó su ilusión en traer a su madre y otros familiares para que lo vean actuar. También, a su pareja, Evelyn Beltrán, quien nunca lo ha visto en esta faceta. “Está muy ilusionada y es un gran apoyo”, manifestó con una amplia sonrisa sobre la enamorada, y resaltó sus atributos. “Me deja ser, me trae esa libertad, esa alegría, esa juventud que ella tiene, 27 años”, dijo. “Le gusta salir. Le gusta viajar. Le gusta compartir. Es mamá. Tiene muchas cualidades que a mí me encantan”, prosiguió sobre Beltrán, residente en Austin, Texas. La distancia se ha convertido en un reto a sobrellevar.

“Yo viajo mucho. Ella tiene sus compromisos de trabajo. Tiene un hijo también”, afirmó. “A veces hay oportunidades (para vernos), cuando yo viajo a (Texas) a hacer clases de zumba y coincide que ella tiene libre, que el nene lo tiene su papá, entonces me acompaña. A veces no es posible porque el lugar es a lo mejor bastante escondido para yo poder llegar, o por el itinerario”, explicó, y resaltó que a ella “le gusta mucho Puerto Rico”.

El público participará

Los tres protagonistas de 3 Pasitos destacaron que se trata de una puesta en escena con mucho humor. Nashalí Enchautegui dará vida a “Julieta”. “Es esta mujer empoderada que ha cogido todos los seminarios y todos los cursos de autoayuda. Es muy opinionada, pero que, a la hora de la verdad, no se lo aplica. Ella quiere vender realmente cómo tiene que llevar su vida, pero su vida es quizás un desastre”, explicó la actriz, cuya última participación en teatro fue en 2018 en el musical Burlesque boricua.

Toni Costa, Nashalí Enchautegui y Elí Cay forman el elenco de la comedia "3 Pasitos", que se presentará en el Teatro Tapia. ( Suministrada )

“La gente no lo sabe porque ella lo que aparenta es completamente felicidad”, sostuvo, y analizó que se trata de una realidad que atraviesan muchas mujeres en la actualidad. “Ella es soltera y de momento se topa con estos dos individuos, guapísimos. Ella es aventurera. Es una mujer muy segura y está clara. De eso se trata la obra, con quién me voy a quedar”, detalló, y compartió que será el público, en una puesta en escena dinámica, el que la ayude a tomar una decisión.

Toni Costa describió el conflicto interno que vive “Inocencio”. “El personaje es un poco frío, recatado al principio. Pero va entrando en confianza, se va soltando, y está en ese dilema de qué hace con su vocación. Le tira un poco a la carne, pero también le tira a ser padre (sacerdocio)”, adelantó sobre el interés que despierta “Julieta” en el personaje.

Elí Cay interpreta a “Amaro”, un abogado divorciado que quiere dejar atrás su estilo de vida como mujeriego. “Está en ese proceso de buscar algo que lo saque de donde está, pero a la misma vez también tiene una cosa muy de su mamá, de su familia, muy apegado a su madre, pero la misma vez también está buscando unos intereses. Es muy amigo de ‘Inocencio’. Es coqueto, bastante mujeriego, bastante pícaro, bastante sabandija”. El actor resaltó cuánto está disfrutando la experiencia luego de varios años sin trabajar en una pieza teatral en Puerto Rico.

“Lo último que hice aquí fue del colectivo de Teatro Breve en una Noche de Jevas, que me divertí muchísimo con ellas, y como llevamos tiempo fuera, se puede decir que estoy ahora un poco boto porque esta es una cosa de práctica”, dijo, y confesó que, tras los ensayos, “ya caí en tiempo, sé que me voy a divertir muchísimo”.

Boletos a la venta a través de PRTicket.com o al 787-503-5288 o al 787-457-6879.