El Academy of American Poets, publicadora destacada de poesía contemporánea y financiadora de poetas en los Estados Unidos, eligió a Ricardo Alberto Maldonado para fungir como su siguiente Director Ejecutivo y Presidente. Nacido y criado en Puerto Rico, Maldonado es el primer latino en dirigir el Academy desde su fundación en 1934.

Comenzará su nuevo rol en la organización el 17 de julio de 2023.

“Buscábamos a un líder que no meramente quisiera trabajar en la poesía, sino que ya estuviera completamente comprometido con vivir la vocación de la poesía. Como poeta, traductor y administrador de artes, Ricardo Maldonado trae al Academy of American Poets una pasión intensa por nuestra misión, experiencia estelar en liderazgo en organizaciones sin fines de lucro, habilidades extraordinarias para la gestión, un compromiso con la educación y la construcción de comunidad y un conocimiento profundo sobre la poesía de las Américas desde poetas del siglo diecinueve hasta las voces de vanguardia de nuestro momento”, manifestó por escrito la presidenta de la Junta, Tess O’Dwyer. “La Junta de Directores votó unánimemente y con mucha emoción para nombrar a Ricardo en base a nuestra esperanza de que no tan solo sostendrá la oferta poética maravillosa del Academy, sino que también la fortalecerá, la expandirá y la profundizará en los años venideros”, añadió.

Actualmente, Maldonado funge como el co-director del 92NY Unterberg Poetry Center en la ciudad de Nueva York, donde produce una de las series de lecturas más prestigiosas del país, al igual que un currículo de talleres para escritores emergentes y un concurso de poesía que, a través de los años, ha lanzado las carreras de grandes poetas. Fundó el Young Writers Workshop del centro, un programa de tres semanas para estudiantes de escuela superior; un taller para maestros enfocado en hacer la poesía accesible para lectores jóvenes a través del diseño curricular; y una residencia para poetas de habla hispana. Desde 2020, ha encabezado el currículo del seminario en línea, atrayendo a miles de académicos y lectores de todo el mundo para discusiones, lecturas y paneles literarios. Fue miembro fundador del comité DEI de la organización, supervisando la capacitación del personal y apoyando la implementación de iniciativas a nivel estructural, con un énfasis en la colaboración entre centros programáticos, de apoyo y de servicio. Entre sus proyectos sobresalientes, co-editó A New Colossus, una antología en línea de voces emergentes celebrando el trabajo de Emma Lazarus, la cual fue presentada en el New York Times, al igual que Joy and Hope and All That, un tributo a la icónica poeta Americana, Lucille Clifton.

Sobre su nombramiento, Maldonado dijo: “Estoy enormemente agradecido y le debo en grande al Academy of American Poets. Como los millones de poetas, educadores y lectores alrededor del mundo que han utilizado sus recursos desde 1934, yo entiendo, como dice el poeta

salvadoreño Roque Dalton, ‘que la poesía es como el pan, de todos’. A medida que la poesía se vuelve cada vez más accesible y más vital para el discurso del país, y a medida que el Academy se aproxima a su decimonoveno aniversario en 2024, me honra adelantar la misión de la organización de servir a lectores y de apoyar a poetas en todas las etapas de sus carreras. Me entusiasma unir fuerzas con el personal del Academy, la Junta de Directores y la Junta de Cancilleres—muchos de los cuales han sido mis mentores—para continuar encontrando la esencia de la poesía en nuestro mundo, y para reflejar la manera en que el arte puede responsablemente dar forma a cómo nos vemos a nosotros mismos en el presente y hacia el futuro”.

La Canciller del Academy, Marie Howe, dijo que “Ricardo es un ser humano brillante y amable, y me llena de alegría conocer que va a dirigir el Academy of American Poets como el próximo Director Ejecutivo y Presidente”.

“Por dieciséis años, Ricardo ha conmovido el alma del 92NY, del Poetry Center y de su comunidad de escritores y lectores”, dijo Bernard Schwartz, co-director del Unterberg Poetry Center. “Y nunca fue eso más cierto—más vivificante—que, durante la pandemia, cuando trabajó día y noche para mantener a la comunidad unida, asegurándose que todos tuviésemos un lugar seguro para estar, no tan solo proveyendo estabilidad, sino belleza también. Aunque le extrañaremos terriblemente en el 92nd Street Y, estoy increíblemente emocionado de atestiguar este capítulo nuevo en su carrera”.