Fue Hal Wilkerson en la serie “Malcom In The Middle” y el legendario Walter White en “Breaking Bad”. Se trata del actor estadounidense Bryan Cranston que esta vez anunció malas noticias para sus fans: se retirará oficialmente de la actuación.

El ganador de seis premios Emmy y de un Globo de Oro afirmó que quiere “cambiar el paradigma una vez más” al cerrar su empresa de producción, vender su parte de la empresa que tiene con su compañero de “Breaking Bad”, Aaron Paul, y yéndose a vivir a otro país.

Sin embargo, la razón principal de su decisión tiene que ver con priorizar a su esposa, Robin Dearden, sobre su carrera. En conversación con la revista GQ, Cranston explicó que “por los últimos 24 años, Robin ha vivido su vida agarrándose de mi cola. Ella ha sido la +1, la esposa de una celebridad. Ha tenido que cambiar y ajustar su vida en base a la mía. Se ha beneficiado de eso, pero es injusto”.

El actor continuó diciendo que “quiero nivelar las cosas. Ella se lo merece”. Es por eso que además no aceptará ningún proyecto que le ofrezcan y vivirá junto a su esposa en algún pequeño pueblo.

Sobre eso reveló que quiere “tener esa experiencia. Salir de caminatas, tener fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No será como leer y ver lo que hago. Es una pausa, una parada. No pensaré en trabajo. No aceptaré llamadas”.

Su retiro no será inmediato ya que tiene proyectos en curso como la nueva película con Wes Anderson “Asteroid City”, otro filme con Dua Lipa y Henry Cavill y una comedia con Allison Janney. No obstante, dejará la actuación en 2026.