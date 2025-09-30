El actor de cine para adultos Austin Wolf fue condenado a 19 años de prisión por explotación sexual infantil.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton declaró: “Los crímenes de Justin Heath Smith contra menores son horribles. Se centró en niños de tan solo siete años, y todos los neoyorquinos quieren que él y otros como él estén fuera de nuestras calles el mayor tiempo posible y que nunca más estén cerca de nuestros hijos”.

“Los hombres y mujeres de nuestra Oficina, y nuestros aliados en las fuerzas del orden, están totalmente concentrados en erradicar de nuestras calles a quienes explotan sexualmente a nuestros niños”, aseguró el fiscal.

PUBLICIDAD

En junio, Smith admitió que tuvo relaciones sexuales con una adolescente de 15 años en un acuerdo con la fiscalía. Además pidió perdón por el hecho, pero negó los cargos menores de pornografía, que decidieron ser retirados de su condena.

“A finales de 2023 o principios de 2024, induje a una joven de 15 años a tener relaciones sexuales. No recuerdo haberlo hecho por mensaje de texto ni [redes sociales], pero definitivamente se usaron teléfonos. Sé que lo que hice estuvo mal”, dijo Smith ante un tribunal federal de Manhattan el viernes, mientras sollozaba.

“Pido disculpas. Sabía que estaba mal cuando lo hice. No culpo a nadie más por mi conducta, aunque fue otra persona la que cometió el mismo acto. Asumo la plena responsabilidad de mis actos y estoy preparado para las consecuencias”, continuó.

Smith, de 43 años, es una figura reconocida en el cine para adultos de temática gay.

En 2024, las autoridades allanaron su residencia en Manhattan, donde encontraron aproximadamente 200 videos en el que participaban menores de edad.

Se enfrentará a una pena obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, según reseña New York Post.