La actriz de origen mexicano Ana Brenda Contreras reveló este domingo que perdió el bebé que esperaba junto a su esposo Zacarías Melhem, con quien se casó en enero de este año.

Además de pedir no hacer preguntas a otros sobre tener hijos, la protagonista de la telenovela “La que no podía amar” también explicó la importancia de compartir públicamente dicha experiencia y validar el dolor independientemente del tiempo de gestación

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos”, escribió Contreras junto a un video publicado en Instagram donde muestra una prueba de embarazo y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale, lo quiero contar por que sucedió, fue real y por que me sentí sola aunque se que no lo estoy. Hablar sana”, agregó.

La artista de 37 años dijo estar bien y que todo ocurrió hace semanas atrás, pero al día siguiente de recibir la lamenta noticia fue abordada por periodistas con la pregunta sobre agrandar la familia.

“Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico. Y aunque el camino es personal e igual de importante de la manera que sea es muy duro, es por esto que no se pregunta”, continuó.

“Al día siguiente de vivir esto me encontré con un grupo de reporteros con todas estas preguntas como muchas mujeres les pasa con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando”, contó.

“Ya han pasado un par de meses y estamos bien, con un angelito más en el cielo. Mi amor y visibilidad a todos los que pasan por una pérdida”, finalizó.