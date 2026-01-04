La actriz canadiense Evangeline Lilly reveló que tiene daño cerebral como consecuencia de un accidente que sufrió en mayo pasado en una playa en Hawái que resultó en heridas faciales y un traumatismo craneal.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la estrella de Lost y Ant-Man comunicó a sus seguidores que los resultados de los estudios médicos constataron un deterioro cognitivo.

“Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias”, escribió Lilly.

Y precisó que casi todas las áreas de su cerebro “están funcionando a una capacidad disminuida”.

“Mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”, agregó la actriz. “Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”.

El accidente

Evangeline Lilly fue hospitalizada el año pasado luego de desmayarse durante un paseo por una playa de Hawái y golpear su cabeza contra una roca. Tras el accidente, compartió fotos en las que se la veía golpeada, ensangrentada y con un diente roto que causaron una gran preocupación entre sus seguidores.

En ese entonces, publicó un relato sobre lo sucedido y reveló que padecía desmayos desde la infancia: “He tenido ausencias y desmayos desde pequeña. Los médicos me hicieron pruebas de epilepsia de pequeña y luego se inclinaron por la hipoglucemia, sin hacerme ninguna prueba. Durante buena parte de mi vida, me creí eso de la hipoglucemia. Aunque nunca lo noté: mi metabolismo está por las nubes y metabolizo los azúcares, sobre todo, con una eficiencia asombrosa”.

Y completó: “Siempre que regreso de uno de estos episodios, me invade una sensación de euforia. Siento amor puro, luz y paz. No hay sensación más serena en el mundo. Y entonces, rápidamente, la realidad llega de golpe. ‘¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo un diente en la boca donde no debería estar? No puedo respirar. ¿Qué está pasando? ¿Estoy soñando? ¡No puedo respirar!’. Retiro la cara de la arena y respiro hondo. Tengo la boca y la nariz llenas de sangre. La realidad. La vida. El traje de carne. De vuelta otra vez. Por más. Fue solo una pequeña pausa para el té. Unas mini vacaciones. No me fui para siempre. Solo un alivio temporal. Pero suficiente para volver a encaminarme. Para anclarme y centrarme en lo que es importante: qué estresarme y qué dejar ir, el regalo del dolor y la angustia, la verdad de la existencia".

En junio de 2024, Lilly anunció su retiro de la actuación debido a las lesiones sufridas.