El actor Alfonso Herrera alcanzó la fama internacional tras convertirse en uno de los protagonistas de la telenovela RBD de Televisa. Ha pasado más de una década del fin de este proyecto, pero la popularidad de este artista mexicano sigue vigente.

Todo lo que comparte el intérprete en redes sociales resulta ser muy comentado por sus miles de fans y una reciente publicación no ha sido la excepción. Se trata de un tuit en que el exintegrante de RBD denunció a un conductor del aplicativo Uber.

“Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de Uber. Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”, escribió el mexicano en su red social.

En otro mensaje de Twitter, ‘Poncho’ Herrera detalló que los hechos ocurrieron en Estados Unidos y que el conductor lo amenazó con una pistola.

Estamos comprometidos con tu seguridad y queremos conocer más de lo sucedido, @ponchohd, te contactamos por mensaje directo para solicitarte más detalles. — Uber Support (@Uber_Support) January 22, 2020

"El chofer de Uber, que iba a tomar en Estados Unidos, me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y Uber solo dice: ‘Lo siento, pero no puedo informarle en qué terminará el caso’. ¿Y las garantías y derechos?”, contó.

Ante esta grave denuncia, el CM de Uber se pronunció desde el Twitter oficial de la empresa.

“Estamos comprometidos con tu seguridad y queremos conocer más de lo sucedido. Te contactamos por mensaje directo para solicitarte más detalles”.