A pocas horas de que Amanda Bynes compartiera en sus plataformas digitales un video que anticipa su retorno a la música tras años alejada del foco público, la publicación provocó una mezcla de asombro, muestras de apoyo y fuertes cuestionamientos entre sus seguidores.

La exestrella de Nickelodeon reapareció con un aspecto muy distinto al de la etapa en que se apartó de la industria del entretenimiento en 2010.

La artista, quien alcanzó popularidad internacional durante su adolescencia como estrella infantil, capturó la atención con un adelanto audiovisual que desató críticas y sospechas sobre si el material fue generado total o parcialmente mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).

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Bynes acompañó el visual con un mensaje en el que anunció el lanzamiento de su propuesta sonora, catalogada por ella misma dentro de la corriente “trap house”.

“¡Pónganse bien activos, que la «trap house» llega pronto, mi gente!”, escribió en su perfil.

Especulaciones sobre inteligencia artificial

Las reacciones entre los usuarios se dividieron rápidamente. Mientras un sector celebró su regreso y le extendió muestras de afecto, otros internautas cuestionaron la aparente utilización de tecnología generativa para recrear su imagen o entorno.

“Uf, ¿IA? Apoyo a Amanda, la adoro, pero... ¡ay, por Dios!, ¿por qué usar IA?”, y “¡Eres mejor que IA! Por favor, Amanda”, fueron algunos de los comentarios vertidos en la publicación.

Hasta el momento, no existe confirmación técnica ni declaración de la artista que certifique que el material haya sido producido con dicha herramienta.

De figura juvenil a su abrupto retiro

Bynes inició su carrera a los siete años en anuncios publicitarios y obras teatrales. Su desempeño la llevó a la cadena Nickelodeon, donde se transformó en una de las figuras infantojuveniles más destacadas de la época al frente de espacios como “All That” y “The Amanda Show”, proyecto que lideró desde los 13 años.

Posteriormente, dio el salto a la pantalla grande y a series televisivas, protagonizando producciones como “What I Like About You”, “What a Girl Wants”, “She’s the Man”, “Hairspray” y “Easy A”, consolidándose durante la década del 2000.

Sin embargo, en julio de 2010, con 24 años, anunció su retiro de la actuación. Años más tarde, en una entrevista con la revista Paper, reveló que su distanciamiento respondió a profundas inseguridades sobre su apariencia física y desempeño tras verse en “Easy A”, lo que deterioró su autoestima y coincidió con el inicio de un periodo de consumo de sustancias.

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Batallas de salud mental y tutela legal

La intérprete ha relatado abiertamente que comenzó a consumir marihuana a los 16 años y que más adelante enfrentó complicaciones con alcohol y fármacos como Adderall, sustancia que utilizó sin prescripción adecuada con el objetivo de bajar de peso. Estas dificultades derivaron en una serie de comportamientos erráticos que cobraron notoriedad mediática.

En 2013, tras enfrentar problemas con la justicia, provocar un fuego en la entrada de una residencia y acusar públicamente a su padre de abuso durante su infancia, fue ingresada en una institución psiquiátrica de forma involuntaria. Con posterioridad, se divulgó que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia.

A raíz de este cuadro clínico, en 2013 se le impuso una tutela legal y financiera administrada por su madre, Lynn Bynes, la cual se extendió por casi una década hasta que, en marzo de 2022, un tribunal de California determinó que la actriz contaba con la capacidad de asumir el control de sus decisiones y puso fin a la orden.

En 2023, Bynes atravesó otro quebranto de salud al ser hallada desorientada en calles de Los Ángeles, situación por la cual solicitó auxilio y recibió atención psiquiátrica temporal.

Nueva etapa creativa y cambios de estilo

Durante sus años al margen de Hollywood, Bynes cursó estudios técnicos: en 2019 se graduó en diseño de modas en el Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM), se formó en cosmetología y, a finales de 2024, montó una exhibición artística en West Hollywood.

De forma simultánea, enfocó su interés en proyectos musicales que combinan influencias de hip-hop y música electrónica bailable, compartiendo maquetas preliminares en redes para delinear esta faceta profesional.

En sus apariciones recientes, Bynes muestra una estética marcadamente transformada en comparación con su época de estrella televisiva, incorporando tatuajes faciales, perforaciones y estilos alternativos mientras busca rehacer su cotidianidad apartada de las presiones de la gran pantalla.