Desde que se desató la pandemia por coronavirus en el mundo, muchos artistas han formado parte de la lista de contagiados y, en el peor de los casos, han llegado a perder la vida.

En una situación similar se encuentra la cantante mexicana, Ana Bárbara, quien antes de finalizar el 2021 informó a través de sus redes sociales que se encuentra infectada con el COVID-19 y aquí te vamos a contar cuál es su estado de salud.

El virus sorprendió a la artista en medio de una serie de presentaciones. A ella se le vio muy activa en los eventos que se han transmitido en territorio mexicano, como el homenaje de Vicente Fernández en los Premios de la radio, como también la final del programa “Tengo talento, mucho talento”. El reciente diagnóstico hizo que la intérprete tenga que cancelar su presentación en el Teatro del Pueblo en Taxco, Guerrero, según lo que informa Univisión.

PUBLICIDAD

“Venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer. Pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y resulta que me hice la prueba y salí positiva a covid. Me pone triste, pero finalmente dentro de los males, pues me siento no tan mal”, dijo en un video que publicó en sus historias de Instagram el pasado sábado 27 de noviembre.

CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE ANA BÁRBARA TRAS DAR POSITIVO A COVID-19

Ana Bárbara tras ser diagnosticada con COVID-19 se dirigió a sus seguidores desde la cama en donde guarda reposo, asegurando que con la intención de salvaguardar su salud y la de sus fanáticos no brindará ninguna presentación hasta nuevo aviso. “Como un acto de responsabilidad no vamos a dar el show de esta noche, obviamente, y les quería decir que los quiero mucho”, añadió.

Luego, la reina grupera volvió a realizar una transmisión en directo desde sus redes sociales, aunque esta vez si preocupó un poco más de la cuenta a sus admiradores, pues lucía con un nebulizador, además de presentar tos cada vez que hablaba.

Asimismo, hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió su estado de salud: “Hacemos de su conocimiento que el día de hoy, 27 de noviembre del 2021, Ana Bárbara dio positivo a COVID-19, por esta razón se ha visto en la necesidad de posponer todas las actividades artísticas, hasta nuevo aviso. Para la Reina Grupera, su público es una gran prioridad y lamenta esta situación, espera estar de regreso y llevando alegría y música a todos los pedazos de su alma”, informó la intérprete mexicana de 50 años a sus fanáticos.

PUBLICIDAD

LOS SEGUIDORES DE ANA BÁRBARA LE ENVÍAN MENSAJES DE APOYO

La empresaria y fundadora de la marca de cosméticos Soul ha recibido varios mensajes de apoyo de otros artistas que le desean pronta recuperación tras tener esta dificultad en su salud. “Que te mejores mija, mi cariño y bendiciones para ti”, le escribió en Instagram la cantante Paquita la del Barrio. “Mejórate pronto hermosa”, le deseó Natalia Jiménez. “Recupérate pronto”, le escribió Poncho Lizárraga.

En medio de su recuperación, Ana Bárbara se dio tiempo para grabar un video en TikTok, en donde le manda un saludo a Ramiro, un fanático que esperaba su llegada en uno de los conciertos que canceló.

“Para él y a todos mis seguidores, las personas que cantan y bailan mi música, tienen todo mi respeto y mi amor. Si hay alguna cosa que deba aclararte mi querido Ramiro, quiero que sepas que en cuanto te vea, te voy a dar un abrazo para que no quede ese mal sabor de boca un poco raro pero nunca un desaire, ¿vale? Les mando un beso”, finalizó.