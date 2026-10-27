La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio religioso el sábado 24 de octubre con el empresario neerlandés Guus Franke, de 50 años, en una ceremonia que comenzó alrededor de las 6:00 de la tarde y despertó la atención de seguidores y curiosos que se congregaron en las inmediaciones de la catedral.

La pareja mantuvo los detalles de la celebración bajo discreción. Sin embargo, la noticia de la boda tomó fuerza luego de que circularan imágenes de la modelo con un anillo de diamantes y de que figuras del entretenimiento comentaran sobre su relación.

#Tendencias 💍 Ariadna Gutiérrez se casó con Guus Franke en Cartagena. La ceremonia, en la histórica Catedral de Santa Catalina, tuvo flores blancas y cerca de 150 invitados. Estas son las primeras imágenes. https://t.co/o2ZaDamtmm https://t.co/x2tkaevxfT — Vanguardia (@vanguardiacom) October 25, 2026

Según reportes de medios colombianos, la ceremonia religiosa habría estado precedida por una boda civil.

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Antes de entrar a la iglesia, Gutiérrez se detuvo para saludar a los admiradores que esperaban verla vestida de novia. Aunque se habían colocado telas blancas para proteger su imagen hasta el inicio de la ceremonia, la modelo pudo ser vista al descender de un vehículo y caminar hacia la entrada del templo.

En una entrevista concedida este mes a ¡Hola! Américas, la colombiana expresó que se considera una mujer tradicional y que entiende el matrimonio como un compromiso para toda la vida.

Hasta el momento, no ha compartido públicamente mayores detalles sobre su relación con Franke.

El vestido de Ariadna Gutiérrez es una verdadera obra de arte. https://t.co/mtaaXCIJ5e — brei gonzalez (@breigonzalez01) October 25, 2026

Franke es un empresario neerlandés vinculado al sector financiero y tecnológico. Trabajó en la consultora KPMG y entre 2020 y 2021 estuvo al frente de RiverRock European Capital Partners.

En 2018 fundó Axiom, una firma especializada en asesoría para adquisiciones y fusiones empresariales. Posteriormente, creó Circle8 Group, compañía que dirige y que conecta a empresas europeas con profesionales especializados en áreas como inteligencia artificial, servicios en la nube y seguridad digital.

La celebración continuó en el hotel Four Seasons de Cartagena, donde, según reportes de prensa, se reunieron alrededor de 150 invitados, entre familiares y amigos.

Uno de los detalles que trascendió sobre la boda fue la solicitud de los recién casados de que, en lugar de regalos o dinero, sus invitados realizaran donaciones a una fundación que trabaja con comunidades indígenas.