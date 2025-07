La rapera GloRilla fue arrestada esta semana por cargos graves relacionados con drogas luego de que la policía encontrara “una cantidad significativa de marihuana” mientras investigaban un robo en su casa en Atlanta.

GloRilla, cuyo nombre real es Gloria Woods, se entregó voluntariamente el martes y fue liberada ese mismo día tras pagar una fianza de $22,260, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth.

Los agentes fueron llamados a la casa de la rapera alrededor de la 1:30 a.m. del domingo tras recibir reportes de un robo. Woods no estaba presente, ya que había actuado durante el medio tiempo del Juego de Estrellas de la WNBA el sábado en Indianápolis.

Tres sospechosos entraron a la casa y estaban robando objetos cuando un ocupante de la vivienda disparó un arma contra los intrusos. Los sospechosos huyeron del lugar y no parecían haber resultado heridos, según la oficina del sheriff.

Una fuerza especial antidrogas obtuvo una orden de registro para la vivienda después de que los agentes notaran un “fuerte olor consistente con narcóticos ilegales” mientras investigaban el robo. La unidad encontró marihuana “a simple vista dentro del clóset del dormitorio principal”, según un comunicado de la oficina del sheriff.

Woods fue acusada de posesión de marihuana y posesión de una sustancia controlada.

“En lugar de enfocarse en encontrar a los sospechosos, se enfocan en un poco de cannabis”, escribió Woods en X. “En resumen: entran a robar a mi casa y yo soy la única arrestada.”

No se logró ubicar a los sospechosos, “a pesar de una búsqueda exhaustiva”, indicó la oficina del sheriff en un comunicado enviado a The Associated Press. La investigación del robo continúa, y los detectives recuperaron evidencia física y forense que se cree pertenece a los sospechosos.

Los abogados de Woods, Drew Findling y Marissa Goldberg, escribieron en un comunicado que los sospechosos se llevaron “joyas de alto valor” al darse cuenta de que la casa no estaba vacía.

Woods tenía familiares alojándose en su casa que “quedaron traumatizados” por el incidente, escribieron sus abogados.

“La propietaria es víctima de un delito grave, y estamos comprometidos a llevar a los sospechosos ante la justicia”, escribió el sheriff Ron Freeman. “Al mismo tiempo, debemos continuar cumpliendo y haciendo cumplir la ley en todos los aspectos de este caso.”

Los abogados de Woods afirmaron que su arresto “es una muestra preocupante de cuán distorsionadas se han vuelto las prioridades de las fuerzas del orden”.

“Cuando los familiares hicieron lo correcto y llamaron a la policía, en lugar de investigar la violenta invasión domiciliaria y el robo en la casa de la Sra. Woods, decidieron obtener una orden de registro”, escribieron Findling y Goldberg. “No se han emitido órdenes de arresto para los invasores violentos. La Sra. Woods es una víctima, no una sospechosa. Así es como se usan nuestros impuestos, absolutamente increíble.”