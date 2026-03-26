El rapero estadounidense Desiigner, cuyo nombre legal es Sidney Royel Selby III, fue arrestado el 23 de marzo en el condado de Horry, en Carolina del Sur, tras ser acusado de violencia doméstica en tercer grado.

De acuerdo con registros judiciales, el artista de 28 años fue ingresado en prisión el mismo día de su detención y posteriormente quedó en libertad tras pagar una fianza de $1,500 el martes 24 de marzo.

El arresto está vinculado a un presunto incidente ocurrido el 2 de marzo. Según un informe policial, la supuesta víctima —identificada como la madre de su hijo— denunció que Selby llegó a su residencia en estado alterado, gritando y lanzando objetos, lo que derivó en un enfrentamiento físico.

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El reporte señala que la mujer intentó abandonar el lugar para recoger un equipaje en el aeropuerto, pero el rapero le habría quitado las llaves del vehículo y rasgado la ropa durante el altercado.

Este no es el primer problema legal del artista. En 2023, Selby fue condenado por un incidente ocurrido a bordo de un vuelo comercial entre Tokio y Minneapolis, donde fue acusado de conducta inapropiada frente a miembros de la tripulación.

En ese caso, las autoridades indicaron que el rapero ignoró múltiples advertencias para detener su comportamiento. Como resultado, fue sentenciado a servicio comunitario, multado y puesto en libertad condicional por dos años.

Hasta el momento, no se ha informado si el artista ha emitido declaraciones públicas sobre los nuevos cargos en su contra.