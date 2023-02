Las habilidades que ha aprendido en la actuación literalmente le salvaron la vida al actor Danilo Carrera quien fue atropellado muy cerca de su casa cuando salió a correr y un taxista se pasó el alto, no lo vio y lo golpeó, voló seis metros aproximadamente.

“Estoy bien, estaba corriendo por la calle, desde hace siete años que vivo en México hay un jardín de infantes, ahí los niños en la mañana me saludan, las señoras me saludan, corro por ahí porque es muy seguro; un taxista no paró el alto, se lo pasó, no me vio por el reflejo del sol, lo tenía de frente y me pegó”.

El protagonista de la telenovela “El amor invencible” aclaró que si no fuera porque él hace las escenas peligrosas de los proyectos en los que ha trabajado, no la estuviera contando; indicó que cuando en la ficción lo atropellan o lo avientan por un balcón él hace las tomas, no le gusta tener dobles.

“Fue gracias a la carrera, gracias a las habilidades que te da la actuación que pude saltar, recibí el golpe, me golpee contra el parabrisas, se rompió el parabrisas y volé seis metros, la verdad es que estoy bien y la estoy contando de milagro”.

¿Danilo Carrera demandará al taxista?

El histrión no piensa hacer alguna demanda contra el taxista, relató que la policía cuando llegó a la escena del accidente el martes sólo le estaba tomando fotos.

Su pie derecho lo tiene muy hinchado, su espalda aseguró que la tiene morada, el brazo derecho raspado, también tuvo un corte profundo en el que se perforó piel y músculo por lo que le tuvieron que coser, pero para lo que pasó es algo mínimo para él.

A pesar de eso no dejará de trabajar, para que descanse, dijo, tendrá que pasar algo más grande pues su mayor motivación para estar en esta carrera no es la pasión al arte, sino el amor a su familia.

“Al final del día ellos son mi motor y la razón por la que trabajo todos los días para que no les falte nada”, mencionó Danilo, quien agregó que el chofer que lo atropelló se portó muy bien, mostró preocupación, le pidió disculpas.

“Entiendo que haya pasado porque hay un reflejo, ocho de la mañana, el sol estaba pegando de frente y no me vio, agradezco que me pasó a mí y no a uno de los niños que me saluda todas las mañana o algunas de las señoras que caminan por ahí porque ello sí no la cuentan. Yo estoy joven, fuerte y pude reaccionar bien”.

Carrera fue el anfitrión de la presentación de la nueva telenovela “Eternamente amándonos” de la productora ejecutiva Silvia Cano, quien le dio su primer protagónico, en donde estuvo acompañado en la conducción con Adriana Louvier con quien hizo el melodrama “Sin rastro de ti”.

Por esta razón no quiso faltar a este evento dentro de Televisa San Ángel, a pesar de que estuviera demasiado adolorido del cuerpo y aunque durante en la gala se veía bien, al término se sujetó de muletas.

“Aunque me hayan atropellado ayer, hoy así me duela todo el cuerpo porque me duele, estoy temblando, iba a estar aquí, no me lo iba a perder por nada del mundo, Silvia me dio la oportunidad recién llegué a México, a un chavito que nadie conocía, que tenía 25 años”.