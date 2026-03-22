Rio de Janeiro. La cantante Chappell Roan, ganadora de un Grammy, respondió el domingo a las acusaciones formuladas por la estrella brasileño-italiana del fútbol Jorginho, quien afirmó que un guardia de seguridad maltrató a su hijastra de 11 años después de que ella reconociera a la cantante.

Jorginho Frello, jugador del Flamengo ampliamente conocido como Jorginho, contó que su esposa y la niña se alojaban en el mismo hotel en Sao Paulo que la cantante —quien está en el país por el festival de música Lollapalooza Brasil— cuando ocurrió la controversia.

Chappell Roan addresses Jorginho’s recent post about his stepdaughter and wife.



She clarifies that the security guard wasn’t her personal security and agrees it was unfair of the guard to assume the child had bad intentions. pic.twitter.com/YNcXlqAvq2 — Pop Base (@PopBase) March 22, 2026

“Durante el desayuno, la artista pasó junto a su mesa. Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que realmente era ella”, escribió Jorginho en un extenso texto publicado en Instagram en portugués e inglés el sábado. La niña es hija de Catherine Harding, esposa de Jorginho, y del actor británico Jude Law,

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“Ella no dijo nada, no pidió nada”, señaló y agregó que luego un guardia de seguridad se acercó a la mesa de su familia y habló “de una manera extremadamente agresiva tanto con mi esposa como con mi hija”.

Jorginho sostuvo que Roan no merecía el cariño de sus fans.

Roan abordó el incidente el domingo, también en Instagram. La cantante indicó que el guardia de seguridad no era su seguridad personal y que no vio a una mujer y a una niña.

“Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones. No odio a las personas que son fans de mi música. No odio a los niños”, señaló Roan.

El nuevo alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, intervino en la controversia el sábado por la noche y dijo que, mientras él sea alcalde, Roan nunca actuará en la playa de Copacabana como lo han hecho Madonna y Lady Gaga, y como lo hará Shakira en mayo.

Él dijo: “¡Dudo que Shakira hiciera eso!”, y añadió que la hija de Jorginho sería invitada de honor en el próximo concierto gratuito de la superestrella colombiana en las extensas arenas de Río. Cavaliere reemplazó el viernes al exalcalde de Río Eduardo Paes.

Roan, quien se declara abiertamente queer y recurre a la cultura drag, fue la sensación del mundo del pop en 2024 con temas que incluyen “Good Luck, Babe!”, “Red Wine Supernova” y “Hot To Go!” de su álbum de 2023 “The Rise and Fall of a Midwest Princess”.

Roan dejó atrás a Sabrina Carpenter para ganar el Grammy a mejor artista nueva el febrero pasado.

Tras los extensos textos, Jorginho publicó una historia con la emocionada reacción de su hija al llegar al show de Carpenter en Lollapalooza. “Todo está bien con las chicas, y gracias por los mensajes”, expresó.