Christian Nodal intenta hacerle frente a las críticas que ha generado su relación con Angela Aguilar tan sólo unas semanas después de hacer pública su separación de Cazzu, sin embargo, eso no le ha evitado presumir a su nueva novia. Fue ayer cuando los artistas compartieron en redes sociales sus primeras imágenes juntos.

En medio del escándalo, el intérprete de “De los besos que te di” apareció este martes en la portada de la revista GQ México, donde habló de su música, sus conciertos, sus futuros proyectos y de la moda. Además admitió que en el plano personal se siente pleno y feliz.

“La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar”, confesó.

“También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo”, continuó.

El noviazgo de los artistas salió a la luz a menos de un mes de Nodal haber anunciado su ruptura con Cazzu.

En su entrevista para la revista Hola! Américas, Aguilar reveló que estaba retomando su romance con Nodal, con quien en 2020 colaboró en el tema “Dime cómo quieres”, donde la química entre ambos fue evidente.