Se conocieron en el 2018, pero el flechazo llegó tres años después.

Los elogios de parte y parte no faltan en la pareja compuesta por la presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina y el productor puertorriqueño Vicente Saavedra, que desde el verano de 2021 decidieron darse una oportunidad en el amor.

Se sienten en el mejor momento de sus vidas. Están convencidos de que la compatibilidad los une más cada día. Pero al mirar atrás y recordar los días de su reencuentro, el enamorado productor enfatiza que convencer a la también actriz de aceptar una invitación a salir, no se le hizo nada fácil.

PUBLICIDAD

“Estuvo dándose puesto”, narra entre risas Saavedra a Primera Hora ante las constantes evasivas de entonces, mientras Clarissa reconoce que le atraía el productor, pero no se sentía confiada de intentarlo.

Cuando se conocieron en 2018 en República Dominicana, solo hubo admiración, afirmaron. Nada de amor a primera vista ni una interacción mayor a la de breves saludos.

“En ese momento yo era el manejador de Ozuna. Hicimos una película que se llama Qué León, y luego Los Leones, junto a Caribbean Cinemas. Yo participé dentro de ese proyecto, y en ese momento ella estaba soltera, estaba empezando a emprender fuerte”, recordó Saavedra, haciendo referencia a los filmes en los que Clarissa también figura como protagonista. “Siempre dije ‘qué bonita, qué fajona’, porque la vi desde un punto de vista profesional. Pero yo en ese momento estaba en situaciones, no podía, no iba a mirar para el lado”, agregó.

La actriz recordó que el productor le causó una impresión favorable, pero no aspiró a una conexión mayor.

“La primera vez me pareció una persona bien, físicamente. Personalmente, no lo pude conocer mucho porque él es igual que yo, de pocas palabras si no te conoce bien. Fue muy respetuoso. Estábamos trabajando. No pudimos compartir mucho. Sí vi su Instagram. En ese momento estaba en una relación, así que siguió todo normal”, resaltó la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP en 2016.

Fue el año pasado cuando el también manejador artístico se animó a considerar una posibilidad de reconectar la comunicación, tras conocer que la presentadora no tenía pareja.

PUBLICIDAD

“Tuve unos release (lanzamientos) de un listening event con Lenny Tavárez, que es un artista que yo manejo, y ella fue a cubrir para El Gordo y la Flaca (Univision)”.

Saavedra aprovechó la ocasión para invitarla a compartir con sus amistades, “sabiendo que iba a decir que no”, pero “fue como para dejarle saber que ‘hey, estoy aquí’”. La modelo le comunicó que al día siguiente viajaría a su tierra natal para iniciar los ensayos como presentadora de Premios Soberano. A partir entonces, las comunicaciones se acentuaron entre ambos. A los pocos días, el propietario del sello discográfico Dímelo Vi decidió viajar para verla.

“Fue exactamente la semana antes de Premios Soberano”, recordó. “Yo estaba en Puerto Rico y digo a los muchachos (de trabajo) ‘hoy como que me levanté con ganas de ir a la República’”, dijo. “Llamo, pregunto si hay un avión disponible, me dicen que sí. La llamé a ella y le pregunté ‘mira, si yo llego esta noche a República Dominicana, ¿tú tienes algún momento para atenderme?”, narró. “Ella me dio explicaciones dándose un poquito de puesto, pero me dijo en otras palabras, que sí”, continuó, provocando las carcajadas de su compañera sentimental. “Le digo al piloto (al aterrizar), ‘gente, por favor, manténgame el avión prendido porque tengo una cita aquí, y si esta persona no me hace mucho caso, nos vamos”.

Tras verse, la química comenzó a aflorar. “Cenamos. Al otro día, almorzamos. Nos quedamos como flechados los dos, y no pasó nada, ni besitos, ni agarrados de la mano. Simplemente, nos gustamos mucho, la forma de ser”, enfatizó. “Yo la veía a ella trabajar. Estaba viendo cómo se desempeñaba. La vi físicamente en su mejor estado, no sé si es porque en ese momento ya estaba soltero. A la misma vez la vi como mucho más madura de lo que la conocí”.

PUBLICIDAD

¡Al fin!

El evento de la premiación se dio el 15 de junio, y tras culminar su compromiso, Clarissa se mantenía concentrada en asuntos de trabajo. Eso incluyó una sesión fotográfica para una revista.

“Fue a Punta Cana, y allá yo seguí, detrás de ella”, prosiguió el productor sobre su firmeza en buscar ser correspondido.

La presentadora compartió detalles sobre el momento en que se formalizó la intención de intentar la relación de pareja. “Vicente y tuvimos oportunidad de estar solos, por primera vez, en Punta Cana, en el balcón de donde yo me estaba quedando, y obviamente el equipo de nosotros se quedó adentro en la sala. Ahí (en el balcón) fue que pudimos realmente hablar”.

Saavedra señaló que conversaron por un largo tiempo. “Estuvimos como cinco horas hablando. Sacamos todas las preguntas, todas las dudas de ella, todas las dudas mías. Y ahí fue el primer beso”.

La enamorada presentadora manifiesta que, ciertamente, lo pensó mucho antes de darse la oportunidad.

“Yo estaba siempre ocupada con los ensayos, pero obviamente yo exageraba a veces (ríe), de que ‘estoy muy ocupada’, ‘que no sé qué voy a hacer hoy’”, confesó. “Él me dijo ‘¡déjate querer, mujer!, ¡ya deja de ser tan difícil! Estaba soltera por mucho tiempo, muy enfocada en el trabajo, y como para dar ese paso ya, finalmente, era como que ‘¿lo hago o no lo hago?’, ‘¿será o no será?’. Tenía muchas cosas en la cabeza, pero obviamente mi corazón me decía que sí. Pero era mi mente la que me decía no, o me ponía en duda”.

PUBLICIDAD

Con muchas ilusiones

El tiempo que han pasado juntos les confirma que siguen en la dirección correcta.

“Me gusta mucho su forma de ser, definitivamente”, afirmó Clarissa. “Tiene una sonrisa bella. Me cuida mucho. Es caballeroso, muy atento, me ama con locura y yo lo siento. Hay gente que te dice ‘yo te amo’, ‘yo te quiero’, pero en verdad con él sí se siente. Se preocupa por su familia, que para mí es algo importante. Es un gran padre también, lo que es una buena señal. Dios mediante y pasamos a esa etapa también, yo sé que va a ser un gran papá”, analiza sobre el padre de Ava, de 13 años, Gia, de 11, y Miabella, de 3.

“Yo quiero ser madre, eso definitivamente está en mis planes de vida, formar una familia”, resaltó. “Nos complementamos uno al otro. Y apoya mi carrera, que también para mi es bien importante”, añadió la representante de República Dominicana en el concurso de Miss Universe en 2015.

El productor, quien continuamente en sus redes sociales comparte lo feliz que se siente en su relación, señaló varios de los atributos que lo han conquistado de su pareja.

“Creo que es la primera vez que me puedo enamorar maduramente. Estoy con una persona que siento que me complementa de una forma u otra. Me he abierto un poco más a expresarme”, dijo ilusionado.

“Clarissa me ha hecho hacer cosas que antes no hacía. Me río más. Tengo más tiempo para mí. Me ha hecho entender que la vida hay que aprender a aprovecharla. Sobre todas las cosas, el respeto es bien importante, la admiración, y la confianza”, enumeró convencido.

PUBLICIDAD

“Además del amor, que pienso que es sumamente importante, pienso que la lealtad, la fidelidad, la comunicación también lo son. Clarissa puede salir a las 4:00 de la mañana de un anuncio, de un comercial, yo no tengo problema. Puedo salir a las 3:00 de la mañana, y nunca me ha llamado con ‘¿dónde tú estás?’. Existe la confianza. Y me gusta mucho cómo es ella con mis hijas, por lo menos con las dos grandes, que es con las que ha tenido oportunidad de compartir”.

El anhelo de contraer nupcias ya se asoma entre sus planes.

“Lo hemos hablado”, anunció el empresario. “Yo nunca me he casado. Creo que a veces la gente piensa que Vicente se ha casado tres veces, pero no. Es la primera vez que puedo decir que me siento seguro de tomar ese paso. Lo que estoy yo es cuadrando ese momento especial para que ambas familias, porque unos viven en República Dominicana y otros en Nueva York, y otros en Puerto Rico, y nosotros ambos estamos en Florida trabajando, para reunirnos. Ya estoy buscando ese momento”, manifestó sin adelantar una fecha.

Los planes para el Día de San Valentín, que comenzarían el fin de semana, incluirían flores, momentos de playa y cenar con una luz tenue. Pero ambos están de acuerdo en que no necesitan una fecha especial para manifestar su amor.

“De verdad suena cursi, pero para nosotros todos los días es San Valentín”, expresó Saavedra. “En verdad, es la primera vez que tengo una relación tan saludable, tan bonita, como la que tengo ahora”.