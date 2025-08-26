Los años parecen no pasar para Claudia Schiffer, la supermodelo alemana, ícono de la industria desde la década del 90, cumplió ayer 55 y lo festejó con una serie de fotos en traje de baño que compartió en su cuenta de Instagram.

“55 hoy, ¡qué suerte de tener un cumpleaños feliz y saludable!”, escribió junto a un carrete de fotos muy especial: en las imágenes se la ve disfrutando de un día de relax arrodillada sobre una reposera junto a un juego de backgammon y con una enorme pileta de fondo.

Para la ocasión, la célebre top model eligió vestir un traje de baño blanco con delicados volados en los ribetes, un collar con dijes dorados, lentes de sol con marco de carey y el pelo largo al viento. En otras de las fotos, posó con el paisaje verde de fondo con una toalla verde alrededor de la cintura.

Schiffer dio pistas de su paradero un día antes cuando en otra publicación escribió “Noches de verano en Grecia”. En esas instantáneas se la ve posando con un vestido de verano verde menta y sandalias en color oro.

“Eternamente joven”, escribió una de sus seguidoras entre los casi dos mil comentarios que tuvo la publicación de cumpleaños. “Siempre hermosa. 55… difícil de creer. Deben ser 45”, escribió otra fan.

Además del amor de los usuarios de Instagram, varias colegas y amigas decidieron saludar a Schiffer a través de la red social. “Feliz cumpleaños”, escribió Christy Turlington junto a un corazón rosa. “Feliz cumpleaños, mi querida amiga. Te amo tanto! Disfruta de cada momento hoy”, fueron las palabras que eligió Donatella Versace.

Naomi Campbell, su gran compañera de aventuras en los 90, le dedicó una historia. “Toneladas de amor en tu día especial”, escribió la diosa de ébano junto a una foto retro y una canción alusiva. Clementine Vaughn, una de las hijas de Schiffer y el productor británico Matthew Vaughn, celebró la vida de su mamá con una foto en donde se ve su silueta con el mar de fondo y un texto emotivo: “A la mujer más agraciada del mundo. Feliz cumpleaños, mamá”.

En medio de sus años de viajes por el mundo, flashes y pasarelas, Schiffer construyó su vida en Londres, donde vive hace 23 años con su marido y sus tres hijos: Caspar, de 22 años; Clementine Poppy, de 20 y Cosima Violet, de 15. Retirada del mundo de la moda, aunque suele hacer algunos trabajos de manera excepcional, hoy se dedica a su pasión por diseñar objetos en cerámica y porcelana.

Apasionada por el arte, su trabajo, su creatividad y constancia llamó la atención de los directivos de importantes marcas de cerámica como Vista Alegre y Bordallo Pinheiro, para las que terminó haciendo distintas colaboraciones.

El año pasado, Schiffer compartió una vieja foto junto a Valeria Mazza y la top argentina le respondió. Se trata de una fotografía en blanco y negro tomada por Peter Lindberg, en la que se las ve a las dos sonrientes, con el cabello recogido, jugando un partido de pin pong. “Verano deportivo”, escribió la modelo alemana a modo de descripción y etiquetó a su colega argentina. Mazza, a su vez, recogió el guante y disparó: ”¡Vamos a terminar el juego! Solo dime cuándo y dónde”.

Más allá del recuerdo y del “amistoso” intercambio entre las modelos, es muy elocuente que tanto la fotografía como la respuesta de Mazza hablen sobre una competencia. Y es que, durante años, las dos rubias se sacaron chispas sobre las pasarelas y debajo de ellas.

“Siempre hubo tensión entre nosotras. Las pasarelas pueden ser un lugar competitivo. Cuando empecé, no le divertía mucho y de donde pudo, trató de sacarme”, cuenta en Un sueño dorado Mazza, el documental que repasa su vida, que se estrenó en 2023 y que se puede ver en Paramount+.

En una entrevista en Desayuno americano, la rosarina dio algunos detalles de cuál era, supuestamente, la estrategia de Schiffer para no dejarla brillar: “A mí no me hacía nada, pero yo sabía que hablaba con diseñadores para que no estuviera en los desfiles. Esas cosas son moneda corriente en el mundo de la moda”.

En el mismo programa, explicó: “Claudia ya era Claudia cuando yo empecé. Hice determinados trabajos y me comparaban con ella. Hubo momentos de tensión, pero todo pasó. Después, aprendimos a convivir y yo hice mi carrera, tampoco me quedé en la de aprovechar la situación, al contrario”.