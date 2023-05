La comunicadora Deddie Romero tomó recientemente sus redes sociales para celebrar el amor tras compartir una sesión fotográfica con su pareja Richard Báez, con quien se casará el próximo viernes, 16 de junio.

La presentadora del programa PR en Vivo de Teleonce luce risueña junto a su pareja de muchos años en el “love story” que ha publicado en las redes sociales, donde la gente ha salido a felicitarla por su futura unión matrimonial.

Incluso, hasta el senador independiente José Vargas Vidot le deseó “un universo de felicidad”.

La sesión fotográfico que se realizó en la Fundación Luis Muñoz Marín contó con el lente de Momentum Photography Studio, además, la locutora, con la coordinación de Peter Styling, lució un vestido blanco de línea A con una abertura pronunciada en la falda y una dramática cola de Puerto Rico Dresses, y un tocado de Xiomaria Simó Atelier.

PUBLICIDAD

Relacionadas Deddie Romero se atreve a darse otra oportunidad en el amor

A finales de abril, la locutora de la emisora La X dio a conocer a Primera Hora su compromiso con Báez, con quien lleva conviviendo desde hace varios años.

La pareja informó en entrevista con este medio que celebrará el sentimiento y compromiso que los une con una gran fiesta entre familiares y amigos, sobre todo para formalizar la relación ante los hijos de ambos.

“En un momento en que la gente no se quiere casar creo que va a ser un mensaje bien positivo, decirle a la gente que vamos a darle la oportunidad al amor y al matrimonio. ¿Por qué tenemos que tener tanto miedo al compromiso? La realidad es que la gente no se quiere casar por miedo al compromiso; la gente no quiere dar de su espacio, la gente no quiere dejar de ser y creo que hay que darle la oportunidad al amor”, puntualizó la locutora de la emisora La X en ese entonces.