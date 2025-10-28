El actor estadounidense Kelsey Grammer, conocido por su papel en la serie ‘Frasier’, ha dado recientemente la bienvenida su octavo hijo junto a su esposa Kayte Walsh.

“Acabamos de tener nuestro cuarto hijo, así que ya somos ocho. Fue hace como tres días”, anunció el actor, de 70 años, en el programa radiofónico ‘Pod Meets World’ que comenzó a emitirse esta semana.

Grammer, famoso por interpretar al doctor Frasier Crane primero en la serie ‘Cheers’ y después en ‘Frasier’, se convirtió en padre en 1983 con el nacimiento de su hija Spencer Grammer, fruto de la relación con su primera esposa, Doreen Alderman.

Greer Grammer, su segunda hija, llegaría nueve años después con su entonces novia, Barrie Buckner, mientras que con la modelo y actriz Camille Grammer, con quien se casó en 1997, tuvo a Mason y Jude.

Poco después de separarse de Camille, en 2011 se casó con su actual esposa, con la que comparten cuatro hijos: Faith, Gabriel, James y el recién nacido, Christopher.