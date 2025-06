Valería Marín, esposa de Julián Gil, se sinceró con el actor, en el reality show donde participan, expresándole que, aunque él asevere que ya dejó atrás todo el dolor que le produjo la separación que tuvo con Matías, el hijo que comparte con Marjorie de Sousa, ella puede notar que sigue traumatizado por lo que vivió.

En “Secretos de pareja”, programa en donde participan los recién casados, la comentarista de deportes le dijo a Gil que se ha convertido en una batalla, tener que vivir en la constante comparación que él hace con respecto a su relación pasada.

PUBLICIDAD

Esposa de Julián Gil lo confronta; afirma que no ha podido superar la situación con Marjorie: "sigue fingiendo que ya no le duele"https://t.co/5h3d7LRIlo pic.twitter.com/8h5Oec0B9P — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 8, 2025

Marín, quien sostiene una relación con el actor desde hace cinco años, tiene el gran deseo de convertirse en madre, sin embargo, es un plan que, como pareja, han postergado, debido al miedo que Julián tiene que vuelva a pasar una situación parecida a la que vivió con Marjorie.

“Quizá, al principio, yo sí quería tener un hijo, pero me fue orillando la situación a no tener comparaciones y, cuando me decías, ´bueno, si tú quieres, hacemos un hijo´, no es una decisión mía, es una decisión de pareja, no voy a ser sólo yo la mamá, sino tú también serías el papá”.

En 2016, cinco años después de haber intentado tener una relación amorosa, por primera ocasión, Marjorie y Julián concibieron a Matías, lo que provocó que ambos se comprometieran a tratar de construir una familia, sin embargo, al poco tiempo de que “Mati” nació, la pareja se separó abrupta y problemáticamente.

A lo largo del tiempo, como confesó Valeria, ha tenido que vivir con el duelo que, para el actor, supuso la separación de su hijo más pequeño, Matías, a quien no ve, prácticamente, desde que nació.

“Todos los días tener que batallar con que sepas que yo no soy esa persona (Marjorie)”.

De ese modo, la conductora de TUDN, le dijo a su esposo, mientras lo veía a los ojos, que ella sabía bien que, aunque él afirmaba que ya no vivía los efectos que esa situación le produjo en el pasado, la realidad es que nunca lo ha superado.

PUBLICIDAD

“Había un trauma claro en esa situación y, que por más que dices que hay que fluir y disfrutar, lo sigues cargando; hasta el momento, ´Juli´sigue fingiendo que la situación con la mamá de ´Mati´ya no le duele y que, el miedo a no tener más hijos, no es para porque se los quiten, pero yo sé que sí”, ahondó.

Al escuchar estas palabras, el actor argentino se mostró visiblemente conmovido, pero fue cuando Marín le dijo que la faceta en que mejor se desarrollaba era en la paternidad, lo que produjo que rompiera en llanto.

Finalmente, Julián le expresó que, pese a los temores, en él también existe ese deseo de tener un hijo con ella.

“Independientemente de lo que yo he vivido, sí quiero que seas la mamá de un hijo mío, se que vas a ser una gran mamá y sé también que es algo que nos falta para completar la familia que tanto soñamos”.

Para las cámaras, el actor reconoció que la distancia con ´Mati´lo ha traumatizado.

“El tema de Matías me ha traumatizado mucho, pero ya estoy decidido que eso impida que yo vuelva a construir una familia”, indicó.

Luego de la repentina separación entre Marjorie y Julián, nunca quedó muy claro cuál fue el motivo que desató la ruptura, aunque, en entrevista con Yordi Rosado, el actor afirmó que la forma en que su suegra lo trataba, luego de que se mudaron con ellos para cuidar al recién nacido, lo orilló a dejar la casa, decisión que de Sousa le dijo que tomaría como si los hubiera abandonado, motivo por el que hubiera tomado las medidas tan estrictas que ahora impiden a Gila ver a “Mati”.