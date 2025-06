La actriz canadiense Evangeline Lilly, conocida por su papel en la serie “Lost”, sorprendió a sus seguidores al revelar un accidente sufrido recientemente en una playa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió imágenes en las que se la ve golpeada, ensangrentada y con un diente desplazado, generando preocupación entre sus fanáticos.

En un extenso relato publicado en un sitio web similar a los antiguos blogs, Lilly ofreció una descripción detallada de lo ocurrido, además de reflexionar sobre su estado de salud y su vida espiritual.

El incidente tuvo lugar cuando Lilly perdió el conocimiento y cayó de bruces contra una roca. “Me desmayé en la playa. Y caí de bruces contra una roca”, escribió la actriz en redes sociales. Tras el accidente, fue trasladada al hospital, donde el personal médico se centró en investigar las causas de su desmayo.

Según relató, los análisis realizados descartaron problemas como irregularidades cardíacas, niveles bajos de azúcar o deficiencias de hierro. “Me revisaron el corazón. Fuerte como un buey. Me revisaron el azúcar. Normal. Me revisaron el hierro. Excelente. Revisaron y revisaron. Pronto el doctor me devolvió la sonrisa irónica”, recordó.

Lilly explicó que los desmayos y “ausencias” han sido una constante en su vida desde la infancia. Los médicos, en su momento, consideraron la posibilidad de epilepsia y luego se inclinaron por la hipoglucemia, aunque nunca llegaron a confirmarlo mediante pruebas concluyentes. Con el paso de los años, los análisis descartaron la hipoglucemia como causa de sus episodios de desorientación y pérdida de conciencia.

La teoría espiritual de Lily

La actriz, introspectiva y observadora, ha desarrollado una teoría que vincula estos episodios con su espiritualidad y su conexión emocional: “He llegado a creer que este ‘desenganche’ se debe a que mi pequeña alma ha alcanzado el límite de lo que siente que puede afrontar en esta vida y ‘abandona el edificio’, por así decirlo”.

Lilly también compartió cómo se siente después de estos episodios, describiendo una experiencia de euforia y paz que rápidamente da paso a la realidad de las lesiones sufridas. En esta ocasión, la actriz se encontró con la boca y nariz llenas de sangre y un diente fuera de lugar, mientras trataba de recuperar el aire tras el impacto. “Fue solo una pequeña pausa para el té. Unas mini vacaciones. No me fui para siempre. Solo un alivio temporal”, reflexionó sobre su experiencia.

En su relato, Lilly destacó que los últimos meses han sido especialmente desafiantes para ella, tanto física como emocionalmente. En este contexto, el accidente y los días posteriores le han brindado una oportunidad de reevaluar sus prioridades y encontrar claridad.

“Mi desmayo y las lesiones resultantes me obligaron a dejarlo todo. Me vi obligada a la quietud. De ahí surgió una profunda alegría, paz y claridad que comenzó en el espacio liminal al que fui cuando perdí el conocimiento”, expresó.

La actriz también compartió cómo su pareja, quien no estaba presente en la playa, suele preocuparse mucho cuando ella se desmaya. Según Lilly, su compañero verifica constantemente que esté respirando durante estos episodios, algo que volvió a suceder mientras se dirigían al hospital tras el accidente.

En su reflexión final, Lilly señaló que el accidente le permitió reconectar con lo esencial y encontrar gratitud incluso en la adversidad. “Puede parecer una locura ver mi cara y mi diente roto, pero me siento muy agradecida de haber perdido el conocimiento. Necesitaba un reinicio”, concluyó.