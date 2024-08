El actor y productor Ojani Noa, primer esposo de Jennifer López, reaccionó a la ruptura matrimonial entre la ‘Diva del Bronx’ y el dos veces ganador del Oscar, Ben Affleck, la que dijo se produjo porque probablemente la pareja “habrá llegado hasta el tope”, de problemas.

Las expresiones de Ojani se produjeron en el programa “Hoy Día”, de Telemundo. A preguntas de Daniel Zarcos, Ojani manifestó que fuese cual fuese el motivo de la ruptura, le desea lo mejor a ambos. “Nosotros cuando nos casamos, yo estaba muy joven, ella estaba muy joven. No se, yo lo que siempre he dicho y lo digo ahora, que les deseo lo mejor a los dos. Sea lo que sea, el motivo que haya sido, les deseo lo mejor”.

Como a muchos, al exesposo de JLo le tomó por sorpresa que fuese la propia actriz, sin la asistencia de abogados, la que se presentara a entregar los documentos de divorcio.

“La noticia que ella entregó los documentos, yo por una parte lo veo que si, que me siento como que wao. Pero también, son dos adultos, no. Son dos personas que ya estuvieron anteriormente, fueron novios, estuvieron comprometidos para casarse. Entonces, ¿qué problema fue el que hubo ahora? Habrá sido un problema nuevo porque no habrá sido uno anterior”.

Al preguntársele por el hecho de que fuese precisamente en la fecha del segundo aniversario de bodas que se formalizara el trámite, Ojani lo atribuyó a que “yo creo que ya se cansaron los dos (de los problemas), llegaron hasta el tope. Me parece extraño que ella actuó de esa manera. Es lo que te digo, seguro habrán tenido tantos problemas y problemas nuevos, que habrá ella dicho ‘me cansé, hasta aquí llegué’”.

De otra parte, Ojani descartó que la separación se deba a problemas económicos y recordó que tanto al intérprete de “Batman” (Batman vs Superman: Dawn of Justice, Justice League) como a López, les ha ido muy bien en sus carreras profesionales.

Este es el cuarto divorcio de López. Además de Ojani y Affleck, también fue esposa del cantante Marc Anthony y el bailarín Chris Judd. La cantante también mantuvo una relación a largo plazo entre 2017 y 2021 con el extoletero dominicano Alex Rodríguez.